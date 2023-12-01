Ева Лонгория в стильных образах снялась для Elle (фото)

Знаменитость позировала в комбинезоне Stella McCartney.

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48-летняя американская актриса Ева Лонгория снялась для глянца Elle в рамках проекта "Женщины в Голливуде". Снимками с фотосессии звезда "Отчаянных домохозяек" делится в своем Instagram с более 9 млн подписчиков.

"Женщины Elle в Голливуде. Для меня честь быть в такой замечательной компании со многими женщинами, которыми я восхищаюсь", — отметила Лонгория и поблагодарила глянца и главного редактора Нину Гарсию.

В частности, актриса позировала в белом комбинезоне с глубоким декольте Stella McCartney и туфлях Gianvito Rossi, кожаном платье, водолазке и жилете. Волосы знаменитости были уложены назад, а на лице она сделала макияж с акцентом на глаза.

Ева Лонгория

"Я хочу быть похожей на тебя, когда вырасту. На самом деле прямо сейчас", "Богиня и королева", "Пожар", — реагируют на съемку актрисы ее фанаты.

Также для проекта "Женщины в Голливуде" снялись певица Дженнифер Лопес, звезда фильма "Барби" Америка Феррера, "жена" Леонардо Ди Каприо в фильме "Убийцы цветочной луны" Лили Гладстоун и другие.

"Наши редакторы непосредственно работали с Гильдией киноактеров во время ее недавней забастовки, чтобы убедиться, что мы можем почтить женщин в Голливуде", — отметили представители издания.

Америка Феррера

Напомним, Ева Лонгория продемонстрировала фигуру в розовом купальнике.

Также Фокус писал о помощи Евы Лонгории пострадавшим в результате пожаров на Гавайях.