Джейсон Момоа и Ева Лонгория собрали средства пострадавшим от лесных пожаров на Гавайях

Пожар на Гавайях стал пятым по величине смертоносным в истории США и самым страшным после пожара Клоке 1918 года в Миннесоте.

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43-летний американский актер Джейсон Момоа и 48-летняя американская актриса Ева Лонгория были среди знаменитостей, поддержавших специальный сбор средств для людей, пострадавших от разрушительных лесных пожаров на Мауи, Гавайи. Об этом пишет Daily Mail.

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Благотворительное мероприятие состоялось на ночном рынке в бунгало отеля Fairmont Miramar в Санта-Монике, Калифорния.

Желая изменить ситуацию и повлиять на жизнь в своем родном штате, Момоа объединился с Лонгорией, чтобы помочь продвигать двух спонсоров вечера — Meili Vodka (бренд Момоа) и текилу Casa Del Sol (бренд Лонгории).

Джейсон Момоа и Ева Лонгория Фото: Getty Images

На нескольких фотографиях дуэт, кажется, играет роль барменов, в то время как за импровизированной стойкой они держат золотые и серебряные версии отмеченной наградами текилы Лонгории.

Актриса для вечера выбрала белую укороченную рубашку, оставив верхние пуговицы расстегнутыми, и расклешенные синие джинсы. Обладательница премии "Золотой глобус" завершила образ туфлями на высоком каблуке с открытым носком, сделала легкий макияж с персиковой помадой и уложила темные волосы локонами.

Тем временем звезда "Аквамена" продемонстрировал свое чувство стиля в черно-белых полосатых брюках, черной куртке, футболке и черной бейсболке с логотипом Meili Vodka.

Сбор средств был проведен чуть более чем через две недели после того, как на Гавайях вспыхнула серия пожаров, большая часть которых опустошила второй по величине остров Мауи. По данным ABC, лесные пожары вызвали массовую эвакуацию и нанесли обширный ущерб: по меньшей мере 115 человек погибли, а более 1100 человек пропали без вести, в основном в городе Лахайна, который был разрушен на 80%.

Ранее Фокус писал, что Пэрис Хилтон была замечена с сыном и мужем на Гавайях, где бушуют лесные пожары.