Ева Лонгория демонстрирует фигуру в розовом купальнике (фото)

Знаменитость прощается с летом в купальнике самого модного цвета 2023 года.

Related video

48-летняя американская актриса Ева Лонгория демонстрирует фигуру в розовом купальнике. Снимками с отдыха в бархатный сезон звезда экрана делится в своем Instagram с почти 10 млн подписчиков.

Мама одного ребенка предстала на фоне океана в ярком розовом купальнике с глубоким декольте. На голове Лонгории была светлая шляпа. Волосы она оставила распущенными и добавила к пляжному образу золотые украшения.

Купальник актриса выбрала самого трендового цвета 2023 года, поскольку после выхода фильма "Барби" Греты Гервиг розовый стал наиболее модным и желанным.

"Наслаждаюсь этими последними днями лета", — отметила звезда сериала "Отчаянные домохозяйки".

Важно

48-летняя Ева Лонгория примерила оливковое бикини (фото)

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Ева Лонгория

"Я знаю определенную страну, которую вы могли бы посетить снова, в которой скоро снова начинается лето! 😁 Невероятно!!!", "Красавица🔥Секси. Безупречная🙌🏻", "Красивая и удивительная @evalongoria", — комментируют новое фото актрисы ее поклонники.

Напомним, Ева Лонгория примерила черное стильное платье, которое станет удачным вариантом для осени 2023 года.

Также Фокус писал о прогулке Евы Лонгории и Хосе Бастона с их сыном в парке.