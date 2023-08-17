Ева Лонгория продемонстрировала стильное черное платье на осень 2023 (фото)
Платье станет удачным вариантом для начала сентября и теплых осенних дней.
48-летняя американская актриса Ева Лонгория продемонстрировала черное платье на осень 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда "Отчаянных домохозяек" была замечена во время выхода из ресторана в Беверли-Хиллз накануне. Мама одного ребенка сверкнула улыбкой, прогуливаясь по улицам города после обеда с подругой.
Лонгория выбрала для выхода приталенное черное платье без рукавов, которое демонстрировало ее подтянутую фигуру.
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Напомним, 48-летняя Ева Лонгория примерила оливковый купальник во время отдыха у бассейна.
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