Єва Лонгорія демонструє фігуру в рожевому купальнику (фото)

Знаменитість прощається з літом у купальнику наймоднішого кольору 2023 року.

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48-річна американська акторка Єва Лонгорія демонструє фігуру в рожевому купальнику. Знімками з відпочинку в оксамитовий сезон зірка екрану ділиться у своєму Instagram з майже 10 млн підписників.

Мама однієї дитини постала на фоні океану в яскравому рожевому купальнику з глибоким декольте. На голові Лонгорії був світлий капелюх. Волосся вона залишила розпущеним та додала до пляжного образу золоті прикраси.

Купальник акторка обрала найтрендовішого кольору 2023 року, оскільки після виходу фільму "Барбі" Ґрети Ґервіг рожевий став найбільш модним та бажаним.

"Насолоджуюсь цими останніми днями літа", — зазначила зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки".

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Єва Лонгорія

"Я знаю певну країну, яку ви могли б відвідати знову, у якій скоро знову починається літо! 😁 Неймовірно!!", "Красуня🔥Сексі. Бездоганна🙌🏻Досконалість", "Красива та дивовижна @evalongoria", — коментують нове фото акторки її прихильники.

Нагадаємо, Єва Лонгорія приміряла чорну стильну сукню, яка стане вдалим варіантом для осені 2023 року.

Також Фокус писав про прогулянку Єви Лонгорії та Хосе Бастона з їхнім сином у парку.