Надежда Дорофеева вся в слезах озадачила поклонников откровенным признанием

Надежда Дорофеева без макияжа и со слезами на глазах призналась поклонника, что бывает разной, поэтому хочет, чтобы они видели ее не только на красивых фото, но и настоящей, даже когда она переживает сложные моменты. Очевидно, певица намекает на какие-то проблемы в жизни, однако погружаться пока в подробности не хочет.

33-летняя певица Надя Дорофеева опубликовала фото на котором она заплаканная и озадачила поклонников словами о травме и растерянности. Откровенный пост звезда опубликовала в своем инстаграме.

"Баланс. Он нужен во всем. Если посмотрите предыдущее фото в моей инсте — там я в роскошном красном платье, с красивым мейком и красными губами, улыбающаяся, яркая и такая уверенная. На этом фото тоже я — грустная, растерянная и травмированная. Кто из них настоящая? Ответ — обе", — написала Дорофеева.

Что именно довело певицу до слез она не призналась, однако дала понять поклонникам, что в ее жизни не все так хорошо как кажется на первый взгляд по фото из инстаграма.

"Почему-то, долгое время хотела вам показывать только "легкую" себя, в хорошем настроении, ненапряжную, счастливую, в идеальном ракурсе... Наверное соцсети навязывают это всем нам. Но это не о подлинности", — добавила Дорофеева.

Певица также отметила, что ныть и жаловаться не собирается, а просто хочет, чтобы поклонники хотя бы иногда видели ее разной.

Конечно поклонники певицы сразу бросились комментировать фото артистки: "Все будет хорошо, мы тебя любим", "Настоящего действительно очень мало в интернете поэтому ты реально открылась по настоящему не только веселая жизнь есть всегда другая сторона и это важно видеть все твои стороны", Как же это смело — говорить о разной себя и разные свои состояния, это очень трушно, Надюша, потому что все мы переживаем такие "качели", и так важно об этом говорить — родным, близким, публично".

Напомним, на днях Надя Дорофеева поделилась с поклонниками снимками в откровенном платье. Кроме этого, ранее Надя Дорофеева прокомментировала развод с Владимиром Дантесом.