Народная артистка Украины Оксана Билозир заявила, что имеет статус участника боевых действий и четыре награды "За мужество", поскольку провела почти полгода в воюющей стране.

66-летняя народная артистка Украины Оксана Билозира рассказала, что имеет статус участника боевых действий и четыре награды "За отвагу". Об этом звезда шоу-бизнеса рассказала в интервью ведущему Славе Демину.

Как выяснилось, певица почти полгода суммарно провела на территории Афганистана в период активных боевых действий.

"Во время советской власти я была в Афганистане, дважды. В общем где-то около полугода, если это все вместе сложить. Мы там проходили достаточно жесткие испытания. Война есть война. Были там где срывается, там, где подбивают, там, где опасно, снаряды над твоей головой", — отметила Билозир.

Была там Оксана Билозир в качестве артистки, они выступали для бойцов. Они как артисты ездили по всему Афганистану. Транспортировка артистов по воюющей стране происходила БТР-ами и вертолетами.

"Нас и обстреливали, и автобус взрывали. Я имею четыре медали "За отвагу", — добавила Оксана Билозир.

Артистка также в контексте разговора сообщила, что в ближайшее время планирует вернуться в политику.

"Я очень хочу баллотироваться в депутаты, потому что я профессиональный депутат, я много знаю, я много умею, у меня есть правильные идеи, у меня есть этот украиноцентричный стержень, я не являюсь бизнесменом, живу честно, плачу налоги. Я имею право идти и формировать правильную повестку дня страны. Я участник боевых действий", — добавила Билозир.

Артистка подчеркнула, что она была 17 лет в политике и за это время никогда ничего не делала плохого.

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