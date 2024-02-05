"Вызывает много вопросов": MELOVIN намекнул, что Нацотбор на "Евровидение" был куплен (видео)

Певец раскритиковал большой разрыв в голосах между первым и вторым местами. Мало того, ему показались подозрительными результаты голосования жюри.

Украинский певец и участник Национального отбора на "Евровидение 2024" MELOVIN поставил под сомнение результаты голосования. Об этом известно из его комментария в эфире телемарафона.

"У меня есть вопросы по поводу "Дії" и голосования", — признался исполнитель.

Он отметил, что разрыв в голосах между первым и вторым местом составил примерно 600 тысяч голосов. По мнению MELOVIN, это является "немного странным".

Также певец намекнул, что нынешний Нацотбор якобы был куплен.

"Если мы сначала слышали от блогеров в комментариях, что лейбл ENKO предложил оплатить большую часть на "Евровидении", чтобы поехать, то сегодня мы это услышали в стенах "Суспільне" от рабочих, которые там работают. Спасибо за эту информацию", — рассказал MELOVIN.

Стоит отметить, что речь идет о лейбле, с которым связаны обе участницы победного дуэта Jerry Heil и Alyona Alyona. Исполнитель добавил, что до конца думал, что "все будет честно".

На своей странице в соцсетях MELOVIN уточнил, что еще кроме разрыва в голосах ему показалось подозрительным.

"Согласен ли я с голосованием? Оно вызывает много вопросов", — написал певец.

Он назвал масштабный сбой в приложении "Дія" во время голосования "невозможным". Участник Нацотбора напомнил, что приложение чуть ли не ежедневно пытаются взломать российские хакеры, но им это не удается.

"А еще, кто объяснит голосование жюри, когда тех, кого критиковали, оценили выше всех", — подчеркнул MELOVIN.

На момент публикации материала руководство лейбла ENKO не комментировало обвинения, которые выдвинул певец MELOVIN.

Напомним, MELOVIN не первый поставил под сомнение результаты голосования через "Дія". Ранее от участия в музыкальном соревновании пыталась отказаться певица SKYLERR. Она также аргументировала свое решение тем, что не доверяет голосованию после перебоев в работе приложения.

В Нацотборе этого года победил дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil. Певицы получили 10 баллов от жюри и 11 баллов от народа. Второе место заняла группа Ziferblat.