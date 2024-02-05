Дженнифер Лопес показала маникюр для встречи весны 2024 (фото)

Нейл-мастер нанес два классических оттенка — Mademoiselle and Skinny Dip. В частности, Том Бачик использовал абрикосовое масло для увлажнения кутикулы и кожи.

54-летняя американская певица Дженнифер Лопес показала, какой маникюр стоит сделать в начале весны 2024 года. Снимком своей новой работы делится в Instagram нейл-мастер Том Бачик.

Жена оскароносного Бена Аффлека сделала ставку на нейтральные оттенки и отказалась от дизайна или камней. Ее ногти Том Бачик покрыл светло-персиковым лаком. С этим маникюром артистка отправилась на шоу SNL.

"Блеск для ногтей. Персиковый розовый маникюр", — написал знаменитый нейл-мастер.

Бачик признался, что любит нестандартные расслаивания нюдовых оттенков "для достижения идеального цвета".

Он нанес два классических оттенка — Mademoiselle and Skinny Dip.

"Однако я хотел, чтобы оттенок был немного более персиковым, чтобы идеально подходил к ее платью. Для достижения идеального цвета я нанес один слой "Skinny Dip"", — отметил Бачик, который после этого добавил верхнее покрытие "Gel Setter" для лучшего блеска.

В частности, мастер использовал абрикосовое масло для увлажнения кутикулы и кожи.

Новый маникюр Дженнифер Лопес

Новый маникюр дополнило роскошное массивное кольцо на руке Джей Ло.

Дженнифер Лопес на SNL

Напомним, какие ногти будут трендовыми в течение 2024 года.

Также Фокус писал об идеях маникюра ко Дню влюбленных 2024.