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Стиль жизни

Дженнифер Лопес продемонстрировала стильное меховое пальто (фото)

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Фото: Instagram/Jennifer Lopez | Дженнифер Лопес

К своему февральскому образу звезда сцены добавила сумку с монограммой "JLO". Она сделала ставку на светлые оттенки.

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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала стильное светлое меховое пальто во время выхода в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Супруга оскароносного Бена Аффлека согрелась для вечернего выхода в роскошном кремовом меховом пальто, под которое надела футболку с рисунком и серые спортивные штаны.

Артистка соединила февральский аутфит с белыми кроссовками и светлой кепкой, а также продемонстрировала массивные серьги и кольца.

К образу Джей Ло добавила сумочку Valentino и спортивную сумку Gucci с монограммой "JLO".

Бена Аффлека рядом с женой в этот день не было.

Дженнифер Лопес

Чтобы подчеркнуть свои черты лица, певица сделала вечерний макияж.

Сейчас она готовится к выходу своего нового альбома "This Is Me…Now". Он появится на стриминговых площадках 16 февраля 2024 года.

Лопес посвятила "This Is Me…Now" юбилею другого альбома "This Is Me…Then", который вышел в 2004 году. В частности, здесь появится трек "Dear Ben Pt. II", которая станет продолжением трека "Dear Ben", выпущенного в начале 2000-х и посвященного Бену Аффлеку.

А клип на одну из песен сняла украинка Таню Муиньо.

Новый клип Дженнифер Лопес

Напомним, Дженнифер Лопес посетила Неделю моды в Париже в роскошном вечернем платье.

Также Фокус писал о новом клипе Джей Ло, который сняла одесситка Таню Муиньо.