Дженніфер Лопес продемонструвала стильне хутряне пальто (фото)
До свого лютневого образу зірка сцени додала сумку з монограмою "JLO". Вона зробила ставку на світлі відтінки.
54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала стильне світле хутряне пальто під час виходу в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.
Дружина оскароносного Бена Аффлека зігрілася для вечірнього виходу в розкішному кремовому хутряному пальті, під яке одягла футболку з малюнком і сірі спортивні штани.
Артистка поєднала лютневий аутфіт з білими кросівками та світлою кепкою, а також продемонструвала масивні сережки-кільця та каблучки.
До образу Джей Ло додала гаманець Valentino та спортивну сумку Gucci з монограмою "JLO".
Бена Аффлека поруч з дружиною в цей день не було.
Щоб підкреслити свої риси обличчя, співачка зробила вечірній макіяж.
Наразі вона готується до виходу свого нового альбому "This Is Me…Now" (Це я зараз). Він зʼявиться на стримінгових майданчиках 16 лютого 2024 року.
Лопес присвятила "This Is Me…Now" ювілею іншого альбому "This Is Me…Then", який вийшов у 2004 році. Зокрема, тут з'явиться пісня "Dear Ben Pt. II", яка стане продовженням треку "Dear Ben", випущеного на початку 2000-х та присвяченого Бену Аффлеку.
А кліп на одну з пісень зняла українка Таню Муіньо.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес відвідала Тиждень моди в Парижі в розкішній вечірній сукні.
Також Фокус писав про новий кліп Джей Ло, який зняла одеситка Таню Муіньо.