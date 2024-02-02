Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Дженніфер Лопес продемонструвала стильне хутряне пальто (фото)

Дженніфер Лопес, Дженніфер Лопес стиль, стильна шуба, стильне пальто, новий альбом Дженніфер Лопес, джей ло стиль
Фото: Instagram/Jennifer Lopez | Дженніфер Лопес

До свого лютневого образу зірка сцени додала сумку з монограмою "JLO". Вона зробила ставку на світлі відтінки.

Related video

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала стильне світле хутряне пальто під час виходу в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Дружина оскароносного Бена Аффлека зігрілася для вечірнього виходу в розкішному кремовому хутряному пальті, під яке одягла футболку з малюнком і сірі спортивні штани.

Артистка поєднала лютневий аутфіт з білими кросівками та світлою кепкою, а також продемонструвала масивні сережки-кільця та каблучки.

До образу Джей Ло додала гаманець Valentino та спортивну сумку Gucci з монограмою "JLO".

Бена Аффлека поруч з дружиною в цей день не було.

Дженніфер Лопес

Щоб підкреслити свої риси обличчя, співачка зробила вечірній макіяж.

Наразі вона готується до виходу свого нового альбому "This Is Me…Now" (Це я зараз). Він зʼявиться на стримінгових майданчиках 16 лютого 2024 року.

Лопес присвятила "This Is Me…Now" ювілею іншого альбому "This Is Me…Then", який вийшов у 2004 році. Зокрема, тут з'явиться пісня "Dear Ben Pt. II", яка стане продовженням треку "Dear Ben", випущеного на початку 2000-х та присвяченого Бену Аффлеку.

А кліп на одну з пісень зняла українка Таню Муіньо.

Новий кліп Дженніфер Лопес

Нагадаємо, Дженніфер Лопес відвідала Тиждень моди в Парижі в розкішній вечірній сукні.

Також Фокус писав про новий кліп Джей Ло, який зняла одеситка Таню Муіньо.