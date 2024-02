Дженніфер Лопес продемонструвала стильне хутряне пальто (фото)

До свого лютневого образу зірка сцени додала сумку з монограмою "JLO". Вона зробила ставку на світлі відтінки.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала стильне світле хутряне пальто під час виходу в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Дружина оскароносного Бена Аффлека зігрілася для вечірнього виходу в розкішному кремовому хутряному пальті, під яке одягла футболку з малюнком і сірі спортивні штани.

Артистка поєднала лютневий аутфіт з білими кросівками та світлою кепкою, а також продемонструвала масивні сережки-кільця та каблучки.

До образу Джей Ло додала гаманець Valentino та спортивну сумку Gucci з монограмою "JLO".

Бена Аффлека поруч з дружиною в цей день не було.

Щоб підкреслити свої риси обличчя, співачка зробила вечірній макіяж.

Наразі вона готується до виходу свого нового альбому "This Is Me…Now" (Це я зараз). Він зʼявиться на стримінгових майданчиках 16 лютого 2024 року.

Лопес присвятила "This Is Me…Now" ювілею іншого альбому "This Is Me…Then", який вийшов у 2004 році. Зокрема, тут з'явиться пісня "Dear Ben Pt. II", яка стане продовженням треку "Dear Ben", випущеного на початку 2000-х та присвяченого Бену Аффлеку.

А кліп на одну з пісень зняла українка Таню Муіньо.

