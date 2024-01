Дженніфер Лопес продемонструвала трендову зачіску (фото)

Частину локонів Джей Ло довжиною до плечей було підгорнуто, зачесано назад і закріплено за допомогою класичного аксесуара з довгою стрічкою. Вона обрала чорну водолазку та корсет відтінку слонова кістка.

Related video

54-річна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес продемонструвала трендову зачіску на 2024 рік. Кадрами зірка сцени ділиться в Instagram з понад 250 млн підписників.

Джей Ло та її перукар Кріс Епплтон поділилися знімками її нової зачіски, яка була доповнена гладким чорним бантом.

Артистка, чий новий альбом "This Is Me… Now" вийде 16 лютого, продемонструвала своє медово-світле волосся в гладкому стилі з боковим проділом із зачепленими кінцями.

Частину локонів довжиною до плечей було підгорнуто, зачесано назад і закріплено за допомогою класичного аксесуара з довгою стрічкою, яка струмувала разом з її пасмами.

Дружина Бена Аффлека продемонструвала корсет без бретелей відтінку слонової кістки, який носила поверх своєї чорної водолазки та світлих штанів.

Лопес також одягла золоті сережки-кільця, а на одному зі своїх зап’ясть начепила набір блискучих браслетів.

Вона лаконічно підписала карусель фото двома емодзі у вигляді чорного та білого сердечок.

Дженніфер Лопес

На ефектний образ Джей Ло відреагували світська левиця Періс Гілтон, майстер манікюру Том Бачик.

"Добре! Мені потрібне це вбрання, Джен", "Як мило!", "Захоплює подих", — реагують на нові фото інші фоловери американської знаменитості.

Нагадаємо, одеситка Таню Муіньо зняла новий кліп для Дженніфер Лопес.

Також Фокус писав про те, що Джей Ло приміряла сукню українського бренду.