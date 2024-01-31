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Стиль жизни

Дженнифер Лопес продемонстрировала трендовую прическу (фото)

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Фото: Instagram jlo | Дженнифер Лопес

Часть локонов Джей Ло длиной до плеч была подвернута, зачесана назад и закреплена с помощью классического аксессуара с длинной лентой. Она выбрала черную водолазку и корсет в оттенке слоновая кость.

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54-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес продемонстрировала трендовую прическу на 2024 год. Кадрами звезда сцены делится в Instagram с более 250 млн подписчиков.

Джей Ло и ее парикмахер Крис Эпплтон поделились снимками ее новой прически, которая была дополнена гладким черным бантом.

Артистка, чей новый альбом "This Is Me... Now" выйдет 16 февраля, продемонстрировала свои медово-светлые волосы в гладком стиле с боковым пробором с зацепленными концами.

Часть локонов длиной до плеч была подвернута, зачесана назад и закреплена с помощью классического аксессуара с длинной лентой, которая струилась вместе с ее прядями.

Жена Бена Аффлека продемонстрировала корсет без бретелек оттенка слоновой кости, который носила поверх своей черной водолазки и светлых брюк.

Лопес также надела золотые серьги-кольца, а на одном из своих запястий нацепила набор блестящих браслетов.

Она лаконично подписала карусель фото двумя эмодзи в виде черного и белого сердечек.

Дженнифер Лопес

На эффектный образ Джей Ло отреагировали светская львица Пэрис Хилтон, мастер маникюра Том Бачик.

"Хорошо! Мне нужен этот наряд, Джен", "Как мило!", "Захватывает дыхание", — реагируют на новые фото другие фолловеры американской знаменитости.

Напомним, одесситка Таню Муиньо сняла новый клип для Дженнифер Лопес.

Также Фокус писал о том, что Джей Ло примерила платье украинского бренда.