"Сколько надо зарабатывать": Alyona Alyona и Jerry Heil ответили на обвинения (видео)

Дуэт певиц занял первое место на Нацотборе и поедет представлять Украину на "Евровидении". Однако их экс-соперник MELOVIN намекнул, что победа могла быть куплена.

Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil прокомментировали скандал вокруг своей победы на Нацотборе и рассказали, как планируют изменить свой номер для "Евровидения 2024". Об этом известно из программы "Сніданок з 1+1".

Alyona Alyona отрицает то, что голосование на Нацотборе было фальсифицировано. Они заверила, что артистки не имеют столько средств, чтобы оплатить такое большое количество голосов.

"Я не представляю, сколько надо зарабатывать и сколько надо иметь денег. Но если люди думают, что у нас эти деньги есть, и мы бы их тратили не на сборы, а на такие штуки, а не написали действительно качественную и классную песню, которая попадет в сердце, то пусть они у нас будут", — заявила рэперша.

Как изменится номер на песню "Teresa & Maria"?

После выступления в финале Нацотбора артистки получили некоторые замечания от жюри. Jerry Heil отметила, что они прислушаются к советам и еще усовершенствуют свой номер к выступлению на "Евровидении".

Выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на Нацотборе

"Мы и хотели с Аленой на самом деле, чтобы этот номер выглядел светлее. Но в нашем номере в работе сошлось очень много команд и решать таким огромным количеством людей быстро — трудно. Поэтому ты полагаешься уже на продюсера проекта. Мы прислушались и сделали так, как нас попросили", — объяснила певица.

Она добавила, что теперь участницы дуэта убедились в своей позиции и подойдут "еще более скрупулезно" к своему выступлению.

Комментарий Alyona Alyona и Jerry Heil (о номере и голосовании — с 2:47)

Напомним, украинский певец и участник Нацотбора MELOVIN рассказал, что победу Alyona Alyona и Jerry Heil мог проплатить лейбл ENKO.

Ранее сомнениями в честности голосования на Нацотборе поделилась также другая участница певица SKYLERR. Она хотела снять свою кандидатуру с музыкального соревнования, но артистке отказали.