Юрия Лозу чуть не прибило сосулькой в день его рождения

Артист считает, что если бы он чуть раньше вышел на улицу, то мог бы погибнуть. Друг артиста заверил, что тот родился в рубашке.

Российский певец Юрий Лоза, наиболее прославившийся своей песней "Плот", в эфире программы "Ты не поверишь" рассказал, что чуть не погиб в день своего 70-летия. Об этом пишет телеграмм-канал "НеМалахов"

Артист отметил юбилей 1 февраля. Собираясь ехать на мероприятие, он на некоторое время задержался дома. Пока он находился в помещении, на лобовое стекло его дорогого автомобиля упала огромная сосулька. Она разбила стекло.

По словам Лозы, если бы он вышел раньше, то не исключено, что мог бы пострадать от падения льда на голову.

Актер Анатолий Журавлев нашел позитив в случившемся, заявив, что Лоза родился в рубашке, а новое стекло — дело наживное.

В свой 70-ый день рождения Лоза дао концерт в мочковском ресторане. Выступления в таких заведениях и отчисления за авторство песен – его основной заработок. В российском шоу-бизнесе он известен как "главный правдоруб", из-за чего с ним не особо хотят общаться те, кого он критиковал. Это отразилось и на его востребованности: Лозу редко зовут на концерты и фестивали.

В Украине Лоза известен своими скандальными заявлениями. В частности, он еще весной 2022 года заявлял, что в нашей стране "гражданский конфликт", критиковал ВСУ и поддерживал политику Путина. За это он попал под санкции.

Ранее Фокус писал о конфликте Юрия Лозы и Сергея Шнурова.