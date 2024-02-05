Княгиня Шарлен появилась на публике в джинсах и пальто Louis Vuitton (фото)

Вместе с мужем и детьми княгиня Монако пришла поболеть за команду AS Monaco La Roca. Семья отлично провела время на стадионе.

Представительницы европейских королевских семей не скрывают своей любви к джинсам. И как только у них появляется возможность заменить кутюрные наряды на простые брюки из денима, они не упускают ее. Не стала исключением и 46-летняя княгиня Монако Шарлен. На баскетбольном матче Евролиги между командами AS Monaco La Roca и Fenerbahce (Стамбул) она появилась в элегантном повседневном образе вместе с мужем и девятилетними детьми, пишет Hello.

Шарлин надела короткое пальто с капюшоном Double Face от Louis Vuitton — укороченную модель с кулиской на талии верблюжьего цвета. Она сочетала непринужденный наряд с белым джемпером с высоким воротником и парой темных джинсов скинни. Неожиданным дополнением образа стали огромные узкие серьги-кольца Шарлин, которые ознаменовали отход от сережек-капель или сережек-гвоздиков.

Дочь княгини, принцесса Габриэлла, как и ее мать, была в джинсах и темном свитере. Ее брат Жак оделся похожим образом, а принц Альберт был в галстуке и темно-синем пиджаке.

Фотографии, наблюдавшие то за игрой, то за высокопоставленными болельщиками, поймали момент, конда Габриэлла устроилась на коленях у матери, а князь Монако обнимал своего сына. У обоих на плечах виднелись шарфы команды Roca в белом и красном цветах.

Вся семья была в приподнятом настроении и внимательно наблюдала за игрой.

Ранее Фокус писал, что княгиня Монако Шарлен продемонстрировала стильный брючный костюм.