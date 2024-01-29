Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала стильный брючный костюм (фото)

Княжеская чета посетила религиозное событие. Князь Альбер и его возлюбленная выбрали образы в темных тонах.

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Князь Монако Альбер II появился на публике с женой Шарлен. Об этом пишет Hello Magazine.

Супруги вместе прибыли в собор Святого Николая после традиционной церемонии накануне, на которой члены княжеской семьи приняли участие в зажжении костра.

Во время нового публичного выхода бывшая пловчиха позировала для фотографий возле собора. Представительница королевской семьи появилась в эффектном темно-синем костюме с двубортным пиджаком и прямыми брюками.

Князь и княгиня Монако Фото: Getty Images

Мама двоих детей выглядела безупречно в своем современном брючном костюме со смелым квадратным акцентом. К образу она добавила темный клатч швейцарского бренда Akris. А на ногах монаршей персоны были темно-синие туфли от испанского дизайнера Manolo Blahnik.

Княгиня Монако Шарлен Фото: Getty Images

Шарлен подчеркнула свой формальный образ шарфом и парой ослепительных бриллиантовых сережек. Она сделала легкий макияж и традиционно уложила волосы.

Князь и княгиня Монако Фото: Getty Images

К ней присоединился муж, князь Альбер II, который был в нарядном темно-синем костюме. Он соединил свой образ с белой рубашкой и дополнил его парой черных солнцезащитных очков, чтобы защитить глаза от яркого солнечного света.

Княгиня Монако Шарлен

Напомним, рассекречены тайные миллионные расходы князя и княгини Монако.

Также Фокус писал о появлении князя Альбера II и княгини Шарлен на спортивном событии.