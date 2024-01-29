Княгиня Монако Шарлін продемонструвала стильний штанний костюм (фото)

Князівське подружжя відвідало релігійну подію. Князь Альбер та його кохана обрали образи в темних тонах.

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Князь Монако Альбер ІІ зʼявився на публіці з дружиною Шарлін. Про це пише Hello Magazine.

Подружжя разом прибуло до собору Святого Миколая після традиційної церемонії напередодні, на якій члени князівської сім’ї взяли участь у запаленні багаття.

Під час нового публічного виходу колишня плавчиня позувала для фотографій біля собору. Представниця королівської сім’ї зʼявилася в ефектному темно-синьому костюмі з двобортним піджаком і прямими штанами.

Князь та княгиня Монако Фото: Getty Images

Мама двох дітей виглядала бездоганно у своєму сучасному штанному костюмі зі сміливим квадратним акцентом. До образу вона додала темний клатч швейцарського бренду Akris. А на ногах монаршої персони були темно-сині туфлі від іспанського дизайнера Manolo Blahnik.

Княгиня Монако Шарлін Фото: Getty Images

Шарлін підкреслила свій формальний образ шарфом і парою сліпучих діамантових сережок. Вона зробила легкий макіяж та традиційно уклала волосся.

Князь та княгиня Монако Фото: Getty Images

До неї приєднався її чоловік, князь Альбер ІІ, який був в ошатному темно-синьому костюмі. Він поєднав свій образ з білою сорочкою та доповнив його парою чорних сонцезахисних окулярів, щоб захистити очі від яскравого сонячного світла.

Княгиня Монако Шарлін

Нагадаємо, розсекречено таємні мільйонні витрати князя та княгині Монако.

Також Фокус писав про появу князя Альбера ІІ та княгині Шарлін на спортивній події.