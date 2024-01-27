Княгиня Монако Шарлін із донькою зʼявилися на публіці в стильних пальтах (фото)

Князь Альбер ІІ із дружиною та спадкоємцями відвідали релігійну подію. Вихід родини стався після дня народження княгині Шарлін.

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Княгиня Монако Шарлін продемонструвала стильне світле пальто під час виходу на публіку з дітьми та чоловіком. Про це повідомляється на сторінці монаршої родини в Instagram.

Напередодні князь Альбер ІІ із дружиною та двома їхніми дітьми відвідали церемонію Спасіння Найсвятішого Таїнства в церкві Сент-Девот.

"Після релігійного святкування князь Альбер II, княгиня Шарлін, спадковий принц Джеймс і принцеса Габріелла цілують символічний човен", — зазначають представники родини.

Королівська родина Монако

На публіці колишня плавчиня зʼявилася в пальті світлого відтінку Emilia Wickstead. До образу вона додала чорні рукавички й темне взуття.

Водночас 9-річна принцеса Габріелла продемонструвала кашемірове бежеве пальто Burberry за $1390. На її ногах були дитячі шкіряні черевики Chloe завдовжки до коліна за $375.

Княгиня Шарлін із дітьми Фото: Getty Images

Князь Альбер ІІ і його син зʼявилися на релігійній події в темних елегантних образах.

Королівська родина Монако Фото: Getty Images

Свій образ принц Жак доповнив темно-синім шарфом.

Королівська родина Монако

Вихід родини стався після святкування дня народження княгині Шарлін. 25 січня 2024 року вона відсвяткувала 46-річчя.

Княгиня Шарлін відсвяткувала 46-й день народження

Нагадаємо, княгиня Монако зʼявилася на публіці в накидці за 135 тисяч грн.

Також Фокус писав про скандал із витратами князя Альбера ІІ.