На коханок, позашлюбних дітей і нелегалів: розсекречено таємні витрати князя Монако і княгині Шарлен

Бухгалтер Клод Пальмеро працював на князівську сім'ю 20 років, перш ніж його звільнили минулого року. І тепер його записи про витрати Шарлен і Альбера потрапили до журналістів.

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Князівство Монако завжди було найблискучішою і найскандальнішою перлиною Середземномор'я. І тепер князь Альбер і його дружина княгиня Шарлен опинилися в центрі чергового скандалу. Їхній колишній бухгалтер Клод Пальмеро вів докладні записи про витрати і тепер вони опинилися в розпорядженні журналістів. Про це пише Daily Mail.

Детальна фінансова інформація була надана колишнім бухгалтером, який провів понад два десятиліття в серці королівської сім'ї Монако, перш ніж його безцеремонно звільнили минулого року.

Клод Пальмеро вів записи в п'яти товстих блокнотах, а уривки з них тепер потрапили у дві французькі газети.

Згідно з нотатками Пальмеро, княгиня Шарлен зазвичай отримувала допомогу в розмірі близько 1,2 мільйона фунтів стерлінгів на рік. Також вона наймала нелегальних мігрантів, яким платили менше 90 фунтів на день. І бухгалтер постійно писав, що вона перевитрачає бюджет.

Шарлені в князівській резиденції в Монако Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Повідомляється, що в 2017 році їй знадобилося понад 500 000 фунтів стерлінгів, щоб погасити істотний овердрафт.

Два роки по тому швидкість, з якою Шарлен витрачала гроші, настільки стурбувала бухгалтера принца, що він написав у своїх блокнотах: "Це безумство! Я не можу контролювати витрати княгині".

За словами Пальмеро, Шарлен, колишня чемпіонка з плавання, яка виросла в Йоганнесбурзі, вклала майже 2 мільйони фунтів стерлінгів у ремонт будинку для відпочинку на Корсиці та косметичний ремонт свого офісу.

Він також стверджував, що вона орендувала ще один будинок на французькому острові, де проводила час окремо від Альбера.

Записи Пальмеро також показують, що одного разу у квітні 2016 року вона попросила 60 000 фунтів стерлінгів. Іншим разом, 2020 року, Палермо зафіксував одноразову виплату Шарлен від Альберта в розмірі 171 000 фунтів стерлінгів плюс 4 200 фунтів стерлінгів готівкою.

Її сім'я також отримувала гроші від князя Альбера. Так, Шон отримав майже 800 тисяч фунтів стерлінгів на купівлю будинку у 2022 році. Зараз він керує кав'ярнею в Монако.

Записи в записниках Пальмеро дають змогу припустити, що хаотичне особисте життя принца Альбера виснажило його статки, які оцінюють в 1 мільярд євро.

Глава правлячої в Монако династії Грімальді з 2005 року Альберт — єдиний син принца Реньє III і колишньої голлівудської зірки Грейс Келлі. У нього двоє визнаних дітей від коханок: Александр від колишньої стюардеси Ніколь Косте, 2003 року народження; і Жасмин від американського агента з нерухомості Тамари Ротоло, 1993 року народження.

Жасмин і Александр Грімальді з близнюками Жаком і Габріеллою Фото: jazmingrimaldi/Instagram

У вересні 2020 року з'явилася ще одна ймовірна позашлюбна дитина: їй 15 років і вона з Бразилії. Його мати і князь познайомилися 2004 року.

За даними Le Monde, 31-річна Жасмін Грейс Грімальді, дочка кохання Альбера і Ротоло, отримує 73 000 фунтів стерлінгів кожні три місяці, незважаючи на те, що вона не є частиною княжої сім'ї. Пальмеро зазначив, що на 18-річчя їй подарували 4200 фунтів стерлінгів, а сім років потому — квартиру в Нью-Йорку вартістю 2,6 мільйона фунтів стерлінгів.

Альбер з Ніколь Косте і сином Олександром Фото: nicole.coste/instagram

Він також зазначив, що палац оплачував страховку від викрадення і викупу 20-річного Олександра

Справу мали передати до суду в Мілані, але було припинено. Представник принца заявив, що це була "містифікація".

У 2015 році мати Александра переконала Альбера підтримати її модний бізнес, фасадом якого був магазин у лондонському Найтсбріджі, повідомила цього тижня газета Le Monde.

У 2015 році Пальмеро зазначив, що це "коштуватиме один мільйон євро на рік".

Libération, ще одна французька газета, з якою розмовляв Пальмеро, повідомила, що у принца був рахунок у французькому банку BNP під назвою AG для "Альбера Грімальді".

Газета повідомила, що цей рахунок використовували для розрахунків із колишніми коханками Альбера та їхніми дітьми без відома його дружини.

Родички князя, принцеса Кароліна і принцеса Стефані отримують 770 000 фунтів стерлінгів і 685 000 фунтів стерлінгів з королівського гаманця.

Також Пальмеро докладно пише про те, на що витрачала гроші княгиня Шарлен.

Князівська родина Монако Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

"Її Світлість змушує працювати на неї людей, які є нелегальними мігрантами", — пише Пальмеро, попередивши князя Альбера, що його дружина найняла філіппінку, яка "прив'язує собак у душі".

А в листі, написаному в січні 2017 року, він повідомив, що інший співробітник із Філіппін був "нелегалом протягом п'яти років", незважаючи на те, що в нього була місячна туристична віза. "Йому платять 100 євро на день", — повідомив Пальмеро.

У грудні 2014 року Шарлен народила близнюків, принца Жака і принцесу Габріеллу, і одразу віддала їх під опіку няньок, які, за твердженням Пальмеро, також були нелегальними іммігрантами.

Князівська родина Монако Фото: Getty Images

"Нова інформація про найм нянь. Вони нелегали. Вони не тільки перебувають нелегально, а й в'їхали за фальшивим паспортом", — написав Пальмеро 15 січня того ж року. І виділив 600 000 фунтів стерлінгів на святкування народження і хрещення княжих близнюків.

2021 року він наклав вето на прийом нових співробітників на прохання Шарлен, у якої вже була достатня кількість підлеглих.

У заяві Le Monde адвокати принца заявили, що якщо нелегальним мігрантам виплачували гроші, то санкціонував їх витрачання саме Пальмеро.

Минулого року Пальмеро був звільнений і тепер його звинувачують у розтраті грошей — твердження, яке він заперечує.

"Я не корумпований і не злодій, у всіх неймовірних речах, у яких мене сьогодні несправедливо звинувачує князівська сім'я, я присвятив себе два десятиліття", — заявив колишній бухгалтер.

А князь Альбер у своїй заяві принц заявив: "Нападки, які пан Пальмеро здійснює проти мене, а також проти держави Монако і її інститутів, показують його справжню природу і малу повагу".

Відхід Пальмеро послідував за двома роками повідомлень про корупцію, поширюваних веб-сайтом Les Dossiers du Rocher (The Rock Files), схожим на WikiLeaks.

На сайті йдеться про те, що довірені особи принца маніпулювали захмарним ринком нерухомості на Скелі — так називають крихітну податкову гавань Князівство Монако — заради особистої вигоди.

Князівська родина Монако Фото: Getty Images

Серед тих, кого було названо на сайті, були колишній глава адміністрації Альберта Лоран Ансельмі, Клод Пальмеро і його колишній адвокат Тьєррі Лакост.

Усі вони колись були близькими друзями Альберта, а до числа інших обвинувачених у шахрайстві входить суддя Верховного суду Монако Дідьє Лінотт.

Усі названі особи категорично заперечують пред'явлені їм претензії.

Нагадаємо, після довгої перерви Шарлен знову почала супроводжувати свого чоловіка, князя Монако Альбера на офіційних заходах. І щоразу вона вибирала дуже дороге вбрання.