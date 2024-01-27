Княгиня Монако Шарлен с дочерью появились на публике в стильных пальто (фото)
Князь Альбер II с женой и наследниками посетили религиозное событие. Выход семьи произошел после дня рождения княгини Шарлен.
Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала стильное светлое пальто во время выхода на публику с детьми и мужем. Об этом сообщается на странице монаршей семьи в Instagram.
Накануне князь Альбер II с женой и двумя их детьми посетили церемонию Спасения Святейшего Таинства в церкви Сент-Девот.
"После религиозного празднования князь Альбер II, княгиня Шарлен, наследный принц Джеймс и принцесса Габриэлла целуют символическую лодку", — отмечают представители семьи.
На публике бывшая пловчиха появилась в пальто светлого оттенка Emilia Wickstead. К образу она добавила черные перчатки и темную обувь.
Тем временем 9-летняя принцесса Габриэлла продемонстрировала кашемировое бежевое пальто Burberry за $1,390. На ее ногах были детские кожаные ботинки Chloe длиной до колена за $375.
Тем временем князь Альбер ІІ и его сын появились на религиозном событии в темных элегантных образах.
Свой образ принц Жак дополнил темно-синим шарфом.
Выход семьи произошел после празднования дня рождения княгини Шарлен. 25 января 2024 года она отметила 46-летие.
Напомним, княгиня Монако появилась на публике в накидке за 135 тысяч грн.
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