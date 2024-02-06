6 февраля 2024 года: святителя Фотия - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя завидовать и сравнивать свою жизнь с другими. Сильный мороз в этот день — к затяжной весне.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святителя Фотия. Он считается одной из ярчайших личностей в истории Византии. Это не просто проповедник, а ученый, чье служение взывало к независимости церковных судов. О нем говорили: "Он по праву мог считаться славой своего времени и мог даже спорить с древними".

Что нельзя делать 6 февраля:

интересоваться полом будущего ребенка

завидовать, сравнивать свою жизнь с другими

сквернословить, громко разговаривать

выносить что-либо из дома

смотреть в разбитое зеркало

Народные приметы и поверья:

сильный мороз — к затяжной весне

оттепель — к хорошему урожаю зерновых

День ангела празднуют:

Александр, Анатолий, Варсонофий, Василий, Вукол, Дмитрий, Дорофея, Евиласий, Иван, Каллиста, Ликарион, Максим, Мария, Марфа, Севастиан, Силуан, Фавст, Фавста, Феофил, Фотий, Христина, Юлиан

Этот день в истории:

1815 год — Джон Стивенс получил грант штата Нью-Джерси на строительство железной дороги "прямиком от реки Делавэр, через Трентон, к реке Реритэн, и около Нью-Брансуика". Это первая в США железная дорога не промышленного назначения

1880 год — австрийским астрономом Иоганном Пализой открыт крупный астероид Медея

1886 год — немецкий химик Клеменc Винклер открыл германий — предсказанный Д. И. Менделеевым "экасилиций"

1948 год — Венгерский физик Золтан Бей впервые получил эхосигнал от Луны. Рождение радиолокационной астрономии