Что случится, если короля Чарльза объявят недееспособным из-за диагноза

После того, как у монарха обнаружили рак, возник вопрос, что будет, если он станет недееспособным. Кто будет его замещать? Королева Камилла, принц Уильям, принцесса Анна или принц Эдвард?

У короля Великобритании Чарльза обнаружили рак после того, как он попал в больницу для операции на простате. Официально в Букингемском дворце объявили, что он временно откажется от общественных обязанностей. Но возникли вопросы о том, кто сможет заменить монарха в случае, если король станет "недееспособным". Об этом пишет Daily Mail.

Букингемский дворец сообщил, что врачи обнаружили неуточненную форму рака во время лечения доброкачественного заболевания простаты.

Понятно, что заболевание короля Чарльза было выявлено очень рано и прогноз хороший.

Король Чарльз и королева Камилла Фото: Getty Images

Король продолжит еженедельную аудиенцию у премьер-министра и будет заниматься закулисными государственными делами и официальными бумагами.

Хотя после этой новости король, как сообщается, настроен "чрезвычайно позитивно", существует закон на случай, если монарх станет "недееспособным".

Закон о регентстве 1937 года вступил в силу во время правления короля Георга VI — деда короля Чарльза — в связи с тем, что его наследнице, королеве Елизавете II , в то время было всего 10 лет.

Закон применяется, когда монарх, вступивший на престол, не достиг 18-летнего возраста, находится за пределами страны или недееспособен.

В случае временной недееспособности или отсутствия в стране монарх может делегировать свои обязанности "государственным советникам".

Так было с королевой Елизаветой II, когда она попросила принца Чарльза и принца Уильяма присутствовать на государственном открытии парламента в 2022 году.

Все государственные советники являются членами королевской семьи, и два или более членов могут одновременно выполнять королевские функции.

Это будет партнер короля и следующие четверо в очереди на престол, достигшие 21 года: королева Камилла, принц Уэльский, герцог Сассекский, герцог Йоркский и принцесса Беатрис.

Принц Уильям и король Чарльз Фото: Getty

Однако в 2022 году королевский двор заявил, что это будет распространяться только на работающих членов королевской семьи.

Поэтому в случае недееспособности королева Камилла, принц Уильям, королевская принцесса Анна и принц Эдвард поддержат короля.

Принцесса Анна с братом Фото: Getty Images

В Закон о государственных советниках 2022 года добавлены принцесса Анна и принц Эдвард, герцог Эдинбургский.

Принц Эдвард и Софи Уэссекская Фото: Getty Images

Законодательство также распространяется на назначенного "регента", если монарх становится окончательно недееспособным и больше не может выполнять свои королевские обязанности.

"Регент" — это следующий в очереди на престол: принц Уильям. Он возьмет на себя большую часть функций монарха, за исключением предоставления королевской санкции на законопроект.

Букингемский дворец заявил накануне: "Во время недавней процедуры короля в больнице по поводу доброкачественного увеличения простаты был поставлен диагноз, вызывающий беспокойство. Последующие диагностические тесты выявили форму рака. Его Величество сегодня приступил к регулярному лечению, в течение которого врачи посоветовали ему отложить общественные обязанности. В течение этого периода Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной документацией в обычном режиме. Король благодарен своей медицинской команде за быстрое вмешательство, которое стало возможным благодаря недавней процедуре в больнице. Он по-прежнему полностью позитивно оценивает лечение и надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности".

Во дворце отметили, что "Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака".

Предполагается, что король лично проинформировал своих сыновей, принца Уильяма и принца Гарри, о своем состоянии.

Герцог Сассекский сегодня должен прибыть в Великобританию, чтобы увидеться с ним, сообщил источник, близкий к Гарри. Уже известно, что принц прилетит сам. То есть Чарльз не встретится со своими внуками.

Король также извинился за то, что ему пришлось отложить предстоящие мероприятия.