Кайя Гербер получила первую главную роль в кино (видео)

Дочь супермодели Синди Кроуфорд сначала стала звездой подиума, а теперь решила попробовать себя в кино. Она появится в новом комедийном сериале.

Модель Кайя Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд, получила свою первую серьезную роль в кино. Она снялась в новом сериале "Палм-Рояль" от Apple TV+. Об этом пишет Daily Mail.

Показ шоу стартует 20 марта. Комедийный мини-сериал, основан на романе Джульет Макдэниел "Мистер и миссис Американский пирог".

По сюжету Максим Симмонс стремится закрепиться в высшем обществе Палм-Бич, в процессе узнавая, на что она готова и не готова пойти ради этого. Действие происходит в 1969 году.

Трейлер сериала "Палм-Рояль"

Главные роли исполнили Кристен Уиг, Лора Дерн, а Рики Мартин появится в роли официанта.

Кайю Гербер можно увидеть на нескольких кадрах в первом трейлере, который вышел накануне. В одной из сцен она была одета в яркий наряд танцовщицы.

Кайя Гербер в сериале "Палм-Рояль" Фото: Apple TV+

Кайя раньше появлялась в эпизодических ролях, например в фильме "Вавилон", но скоро она появится в 10 сезоне сериала "Американская история ужасов" и спин-оффе "Американские истории ужасов". Но пока роли Кайи были эпизодическими. А девушке, похоже, понравилось сниматься в кино, так что она стала относиться к этому серьезнее.

К слову, ее мать, Синди Кроуфорд, также пробовала себя в кино. В 1995 году она сыграла в картине "Честная игра", а также озвучивала репортершу в двух эпизодах мультсериала "Настоящие охотники за привидениями". И появлялась в одном из эпизодов 6 сезона сериала "Город хищниц", где фактически сыграла себя: ей досталась роль модели.

Напомним, Кайя Гербер — американская модель.

Кайя Гербер со своей знаменитой матерью Фото: Getty Images

Она дочь супермодели Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, который запустил бренд Casamigos вместе с Джорджем Клуни .

Снявшись в серии рекламных кампаний модных брендов с момента дебюта на Неделе моды в 2017 году, Гербер выиграла премию "Модель года" на церемонии вручения наград British Fashion Awards.

В июле 2019 года снялась в клипе Джона Этерли на песню "Burnout"

Она встречалась с Джейкобом Элорди и Питом Дэвидсоном . Сейчас она в отношениях с Остином Батлером.

Напомним, недавно Батлер и Кайя вместе посетили премьеру фильма "Парни в лодке".