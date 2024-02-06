Мелания возвращается на вечеринки в имении Трампа Мар-а-Лаго. Она уже посетила с Дональдом роскошное мероприятие.

Мелания Трамп впервые вышла на публику после похорон своей матери 18 января. Бывшую первую леди сфотографировали на вечеринке в Мар-а-Лаго с мужем Дональдом Трампом и израильской моделью. Она заметно отсутствовала в предвыборной кампании Трампа, пока он баллотируется на второй срок. Даже ходили слухи о разладе в их семье. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая первая леди оставалась в тени после смерти своей матери, но появилась в хорошем настроении, улыбаясь вместе с Дональдом Трампом и израильской моделью Ной Тавил на фотографии, опубликованной в Instagram в воскресенье.

Модель Ной Тавил, Мелания Трамп и Дональд Трамп Фото: Instagram noy_tawil1

Мелания была одета в темно-синее платье с длинными рукавами, которое она дополнила эффектным ожерельем, а бывший президент надел черный смокинг с галстуком-бабочкой на роскошном мероприятии в Мар-а-Лаго.

Мелания не была рядом с мужем, пока он участвовал в предвыборной кампании, баллотируясь на второй срок.

Она присутствовала на церемонии натурализации в Национальном архиве в декабре, но ее последнее публичное появление было на похоронах ее покойной матери Амалии Кнавс, где она произнесла эмоциональный панегирик 18 января.

Скорбящие присоединились к Мелании и ее отцу Виктору в день похорон в той же живописной церкви Палм-Бич, где она вышла замуж за Трампа почти два десятилетия назад.

Меланию и Трампа сопровождал их сын Бэррон.

"Ее заботливый дух не знал границ, создавая наследие, которое будет длиться поколениями. Своей красотой и безупречным чувством стиля она приковывала взгляды. Но именно ее непоколебимая преданность делу и упорный труд делали ее исключительной", — сказала бывшая первая леди о своей матери, которая скончалась 9 января в возрасте 78 лет.

Она рассказала о любви своей матери к 17-летнему внуку Бэррону, которого она "осыпала любовью, озаряя его мир нежной заботой и непоколебимой преданностью".

Накануне праймериз в Нью-Гэмпшире Трамп заявил, что его жена будет активно участвовать в его предвыборной кампании и что он полагается на ее советы.

"Она тоже хочет снова сделать Америку великой, я полагаюсь на ее советы и на все остальные. Я думаю, она будет очень активной", — сказал он.

Мелания Трамп и Дональд Трамп Фото: Getty Images

Несмотря на то, что стилист Мелании, как и она сама, не участвовал в предвыборной кампании, за последние шесть месяцев 2023 года Эрве Пьер Брайар заработал более 100 000 долларов от суперкомитета по связям с общественностью Дональда Трампа.

С апреля 2022 года модельер заработал 371 000 долларов от руководящего комитета Трампа по спасению Америки.

Руководящие комитеты Дональда Трампа "Спасите Америку" и "Сделаем Америку снова великой" потратили в прошлом году 56 миллионов долларов на судебные издержки, в эту цифру входят 30 миллионов долларов, потраченные за последнее полугодие.

Трамп оспаривает обвинения, связанные с событиями 6 января, в федеральном суде в Вашингтоне, округ Колумбия, обвинения в попытке отмены выборов в Джорджии, дело о секретных документах во Флориде и уголовное дело на Манхэттене, связанное с выплатами за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

А 24 января 2024 года Дональд Трамп в суде вновь отказался признавать вину по делу писательницы Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей его в изнасиловании и клевете.

В мае 2023 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл. В 2019 году Кэрролл, которая была колумнистом нескольких известных изданий, опубликовала книгу, в которой утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Она уже подавала соответствующий иск в суд, однако дело тогда не получило хода. В ноябре 2022 года журналистка предъявила новый иск к экс-президенту, обвинив его в клевете и отрицании факта изнасилования. Трамп заявляет, что никогда не встречался с Кэрролл.

Ранее Трамп заявил, что может "быстро" закончить войну в Украине и ладит с президентом РФ.