Надя Дорофеева показала, как проводит время с детьми Миши Кацурина (фото)

Об отношениях пары стало известно в 2022, а через год они официально поженились. От предыдущего союза у ресторатора подрастают двое детей — Александра и Иван.

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как проводит время с детьми Миши Кацурина от предыдущего брака. Семейными кадрами звезда сцены делится в своем Instagram.

Сначала артистка призналась, что вечером Александра попросила поиграть с ней в прятки. В частности, Дорофеева показала их места, где каждый прятался по очереди. Так, Михаил Кацурин спрятался в ванной комнате, а именно в шкафу, где лежит белье.

Тем временем восьмилетняя наследница ресторатора замаскировалась в шкафу с вещами.

"И вот единственный человек, который действительно умеет делать свое дело", — написала певица, рассказывая о мастерстве Саши в прятках.

Михаил Кацурин Фото: скріншот Дочь Михаила Кацурина Фото: скріншот

Тем временем Иван "украл" у Нади телефон.

"У меня украли телефон", — написала знаменитость, показывая видео с наследником своего мужа.

Сын Михаила Кацурина Фото: скріншот

Александра и Иван — дети Кацурина от предыдущего брака с Дашей Кацуриной. Сейчас она встречается с Владимиром Дантесом. Наследники экс-пары проводят время как с мамой, так и с папой.

Некоторое время они с Дашей Кацуриной жили в Варшаве после начала полномасштабной войны, однако недавно вернулись в Украину.

Напомним, Надя Дорофеева в слезах обратилась к поклонникам.

Также Фокус писал о дне рождения дочери Миши Кацурина.