Надя Дорофеева показала, как проводит время с детьми Миши Кацурина (фото)
Об отношениях пары стало известно в 2022, а через год они официально поженились. От предыдущего союза у ресторатора подрастают двое детей — Александра и Иван.
Украинская певица Надя Дорофеева показала, как проводит время с детьми Миши Кацурина от предыдущего брака. Семейными кадрами звезда сцены делится в своем Instagram.
Сначала артистка призналась, что вечером Александра попросила поиграть с ней в прятки. В частности, Дорофеева показала их места, где каждый прятался по очереди. Так, Михаил Кацурин спрятался в ванной комнате, а именно в шкафу, где лежит белье.
Тем временем восьмилетняя наследница ресторатора замаскировалась в шкафу с вещами.
"И вот единственный человек, который действительно умеет делать свое дело", — написала певица, рассказывая о мастерстве Саши в прятках.
Тем временем Иван "украл" у Нади телефон.
"У меня украли телефон", — написала знаменитость, показывая видео с наследником своего мужа.
Александра и Иван — дети Кацурина от предыдущего брака с Дашей Кацуриной. Сейчас она встречается с Владимиром Дантесом. Наследники экс-пары проводят время как с мамой, так и с папой.
Некоторое время они с Дашей Кацуриной жили в Варшаве после начала полномасштабной войны, однако недавно вернулись в Украину.
Напомним, Надя Дорофеева в слезах обратилась к поклонникам.
Также Фокус писал о дне рождения дочери Миши Кацурина.