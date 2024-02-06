Разминка, витамины и кое-что еще: Ребрик назвала составляющие утра во время беременности

Телеведущая следует своим привычкам и в отпуске, и на работе и единственное, что может изменить ее устоявшиеся утренние ритуалы — это рождение дочери.

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик рассказала о своей утренней бьюти-рутине во время беременности. Ребрик написала о распорядке своего утра и уходом за телом на собственной странице в социальной сети Instagram во вторник, 6 февраля.

Телеведущая сообщила, что ее идеальное утро начинается с небольшой разминки после того, как она проснулась. Какие именно физические упражнения выполняет Ребрик, она не уточнила. После этого актриса позволяет себе стакан теплой воды для нормализации пищеварения и питательный завтрак.

Третий шаг — прием витаминов. Ведь конец февраля — довольно напряженный период, да еще и конец календарной зимы, когда больше всего ощущается нехватка свежих фруктов и овощей. Сейчас женщина принимает витаминизированный препарат для беременных, в составе которого — 11 витаминов и 10 минералов. Однако она прямо предупредила украинок, что не советует слепо следовать своему примеру: даже витамины нужно принимать после консультации с врачом, ведь человеческий организм очень индивидуален.

"Принимать любые витамины, особенно беременным, следует только после консультации с врачом, потому что все очень и очень индивидуально! То, что подойдет мне, не обязательно подойдет вам и наоборот. Учитывайте, пожалуйста", — подчеркнула в своем посте Ребрик.

Продолжая писать о том, как проходит ее утро, украинская актриса уточнила, что все это — ее ежедневная рутина, будь она дома или на съемочной площадке. Лилия Ребрик также написала, что, в связи со скорым появлением на свет третьего ребенка, ее размеренные утренные ритуалы, скорее всего, изменятся. Но это актрису не пугает.

Напомним, в середине декабря 2023 года Лилия Ребрик ответила, где будет рожать. Знаменитость решила не искать врачей и роддомы за рубежом. Ее третья дочь появится на свет в Украине.

Актриса и телеведущая Ребрик объявила о своей третьей беременности в октябре 2023 года. Обнародовала на личной странице в социальной сети Instagram свежие фотографии, и дала понять, что находится на последних сроках беременности.