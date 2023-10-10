Лилия Ребрик ждет третьего ребенка: телеведущая опубликовала трогательные фото

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик сообщила, что беременна в третий раз.

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Лилия Ребрик, украинская телеведущая и звезда шоу "Танцы со звездами", сообщила, что беременна от Андрея Дикого в третий раз. Ребрик опубликовала трогательные фото вместе с любимым и дочерьми в соцсетях.

Лилия Ребрик недавно отвечала на вопросы поклонников, решится ли снова стать мамой. Звезда не могла дать точного ответа, хотя признавались, что была бы рада. Конечно, пара также поделилась, что рассчитывает на мальчика, ведь девочек у них уже двое.

И вот телеведущая сообщила радостную новость, опубликовав несколько снимков. Лилия Ребрик обнародовала на личной странице в социальной сети Instagram свежие фотографии, и дала понять, что находится на последних сроках беременности.

В заметке к публикации она написала: "Жить жизнью. Любить жизнь. Носить под сердцем — жизнь. Новая жизнь!".

Лилия Ребрик сообщила о третьей беременности

Для фото Лилия Ребрик позировала вместе с любимым, Андреем Диким и двумя дочерьми: Дианой и Полиной.

Напоминаем, что после начала полномасштабной войны в Украине Лилия Ребрик потеряла работу на телевидении.

Также она гастролировала вместе с театром.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий познакомились на шоу "Танцы со звездами". В 2011 году телеведущая и хореограф поженились.

В 2012 году у них родилась дочь Диана, через шесть лет — Полина.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Когда пара отмечала годовщину свадьбы в 2022 году, Лилия написала трогательный пост: "За эти годы мы строили дом, обустраивали уют, рожали детей, становились старше, опытнее, мудрее, но любили, смеялись, плакали, танцевали так, как будто впервые встретились. И самое главное — делали все всегда вместе".

"Как и все люди, мы спорили, ссорились, обижались, но все это только укрепляло нашу любовь", — отметила Лилия.

А после начала войны звезда сообщила, что останется в Украине и не поедет за границу вместе с дочерьми. Она сказала, что не видит в этом смысла и считает, что в Украине она будет более полезной для своей страны.

Напомним, ранее известная певица Надя Дорофеева с юмором отреагировала на слухи о своей беременности.