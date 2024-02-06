Видно все: Канье Уэст вывел Бьянку Цензори на публику в одном прозрачном дождевике (фото)

Канье и Бьянка приехали в студию звукозаписи в Лос-Анджелесе. И если Уэст был одет с ног до головы, то Цензори выглядела еще откровеннее, чем обычно.

Когда кажется, что Бьянка Цензори не сможет показать публике больше голого тела, чем уже показала, она доказывает, что подобные предположения очень далеки от истины. Благо, у Канье Уэста, 46-летнего мужа девушки, фантазия не иссякает. Подтверждение тому – снимки папарацци, которые попали в сеть, пишет Metro.

На фото Канье и Бьянка идут по вечернему Лос-Анджелесу в дождливую погоду. Рэпер был одет по погоде, хотя, как всегда, выглядел странно. Он скрыл себя с головы до пят, надев черную плотную маску и огромное пончо цвета хаки, черные широкие штаны, массивные ботинки и кожаные перчатки до локтя.

На его жене из одежды был только прозрачный полиэтиленовый дождевик и черные сапоги до колена Когда Цензори повернулась к папарацци спиной, они увидели, что под ее плащом действительно не было одежды. Спереди ее пикантные места скрывал черный текст и широкая плотная полоса спереди. На голову Бьянка завязала такой же платок.

Пара держалась за руки, когда они вошли в студию звукозаписи, и Канье, без сомнения, вносил последние штрихи в свой предстоящий альбом Vultures: Act 1, выход которого запланирован на 8 февраля, о чем рэпер сообщил в соцсети.

Несмотря на удивленные взгляды зевак, Бьянка выглядела спокойной и даже улыбалась, разговаривая с Канье.

Совсем недавно артист сцепился с журналисткой, которая задала ему неудобный вопрос о его жене. Уэст разозлился, что ее интересовала Бьянка, но совершенно не интересовало, например, то, что Ким неохотно отпускает к нему детей.

Ранее Фокус писал, что Канье поделился в соцсети очень откровенным фото Цензори, после чего удалил все публикации из аккаунта.