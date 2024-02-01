Канье Уэст показал откровенное фото Бьянки Цензори, после чего снес страницу Instagram
Новое фото жены рэпера разлетелось по сети прежде чем он обнулил свою страницу в Instagram. Не исключено, что таким образом Уэст подогревает интерес к новой коллекции одежды.
46-летний американский рэпер Канье Уэст снова опубликовал в сети очень откровенное фото своей 29-летней жены Бьянки Цензори. На странице музыканта в Instagram появился снимок, на котором девушка позирует в ванной комнате в стиле 70-х годов, выложенной лимонно-зеленой плиткой и украшенной цветочными узорами.
На ней – белая облегающая майка за $20 с эффектом мокрой и надписью "WET" на груди, огромная меховая шляпа BLUEMARBLE с леопардовым принтом, полностью закрывающая лицо, и черные микроскопические стринги. Образ завершают черные туфли-лодочки.
Условная одежда мало скрывает пикантные места Бьянки.
Показав снимок 18,7 миллионам подписчиков, Канье таким образом продвигает свою новую линию модной одежды, поскольку его жену часто можно увидеть в откровенном топе WET.
Фото Бьянки в микрострингах уже появлялось в соцсети. Тогда Канье поделился серией ее откровенных кадров.
Стоит отметить, что в 2022 году в похожих трусах позировала Ким Кардашьян, бывшая жена Уэста.
Что писали в этот раз комментаторы под постом Канье, остается только догадываться, поскольку вскоре после публикации он удалил все посты со своей страницы.
До этого подписчики рэпера критиковали его за то, что он показывает Бьянку в образе женщины легкого поведения, и даже требовали прекратить превращать ее в героиню порнофильма.
Ранее Фокус писал о том, что рэпер набросился на журналистку после ее вопроса о Бьянке. Мы также писали, что Уэст запретил жене пользоваться социальными сетями, чтобы защитить ее от негативных комментариев. В свою очередь друзья девушки думают, что таким образом он еще больше изолирует ее.