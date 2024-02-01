Канье Уэст показал откровенное фото Бьянки Цензори, после чего снес страницу Instagram

Новое фото жены рэпера разлетелось по сети прежде чем он обнулил свою страницу в Instagram. Не исключено, что таким образом Уэст подогревает интерес к новой коллекции одежды.

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46-летний американский рэпер Канье Уэст снова опубликовал в сети очень откровенное фото своей 29-летней жены Бьянки Цензори. На странице музыканта в Instagram появился снимок, на котором девушка позирует в ванной комнате в стиле 70-х годов, выложенной лимонно-зеленой плиткой и украшенной цветочными узорами.

На ней – белая облегающая майка за $20 с эффектом мокрой и надписью "WET" на груди, огромная меховая шляпа BLUEMARBLE с леопардовым принтом, полностью закрывающая лицо, и черные микроскопические стринги. Образ завершают черные туфли-лодочки.

Условная одежда мало скрывает пикантные места Бьянки.

Бьянка Цензори ничего не скрывает Фото: kanyewest/instagram

Показав снимок 18,7 миллионам подписчиков, Канье таким образом продвигает свою новую линию модной одежды, поскольку его жену часто можно увидеть в откровенном топе WET.

Фото Бьянки в микрострингах уже появлялось в соцсети. Тогда Канье поделился серией ее откровенных кадров.

Стоит отметить, что в 2022 году в похожих трусах позировала Ким Кардашьян, бывшая жена Уэста.

Ким Кардашьян Фото: Скриншот

Что писали в этот раз комментаторы под постом Канье, остается только догадываться, поскольку вскоре после публикации он удалил все посты со своей страницы.

Канье Уэст обнулил свою страницу в соцсети

До этого подписчики рэпера критиковали его за то, что он показывает Бьянку в образе женщины легкого поведения, и даже требовали прекратить превращать ее в героиню порнофильма.

Ранее Фокус писал о том, что рэпер набросился на журналистку после ее вопроса о Бьянке. Мы также писали, что Уэст запретил жене пользоваться социальными сетями, чтобы защитить ее от негативных комментариев. В свою очередь друзья девушки думают, что таким образом он еще больше изолирует ее.