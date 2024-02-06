Дочери Дуэйна Джонсона грозят смертью: что произошло

Сделав очень успешную карьеру в кино, Дуэйн Джонсон решил вернуться в рестлинг. Первый скандал не заставил себя долго ждать.

22-летняя Ава, старшая дочь 51-летнего американского рестлера и актера Дуэйна "Скалы" Джонсона, заявила, что после того, как тот решил вернуться в WWE и выбил Коди Роудса из главного события WrestleMania, выигравшего Royal Rumbl и претендующего на бой действующим чемпионом WWE Романом Рейнсом, фанаты спортсмена стали угрожать ей вплоть до физической расправы, сообщает Talk Sport.

Слова Джонсона на Friday Night SmackDown о том, что за титул на WrestleMania он сразится с Рейнсом, а не с любимцем фанатов Роудсом, разозлили поклонников последнего.

Видео этого сегмента стало самым нелюбимым видео WWE на YouTube за всю историю, а Рока даже освистали во время живого выступления в Теннесси.

Негатив выплеснулся не только на него, но и на Аву, которая в конце января была назначена генеральным менеджером бренда WWE NXT.

Девушка вынуждена была обнародовать эту информацию в соцсетях.

"Можете ли вы просто не вмешивать меня в это, я занята проведением ШОУ", "Угрозы смертью из-за ситуации, к которой я не имею никакого отношения… чувак", – писала она. После оскорблений Ава удалила свою учетную запись в X, а также еще один профиль в Instagram.

Ава попросила не вмешивать ее в разборки Фото: Скриншот

Ава (урожденная Симона Гарсиа Джонсон) – дочь Джонсона и его бывшей жены и нынешнего делового партнера Дэни Гарсиа. В 18 лет она начала тренироваться в Центре выступлений WWE в Орландо под руководством своего отца. Она пошла по его стопам, официально подписав контракт с WWE в мае 2020 года.

В октябре 2022 года она впервые появилась на телевидении под псевдонимом Ава Рейн, который позже был сокращен до просто Ава.

Ранее Фокус писал, что Дуэйн Джонсон показал, как его младшие дочери поиздевались над ним.