Дуэйн Джонсон показал, что дочки сделали с его лысиной (видео)

Голливудская звезда ни в чем не может отказать своим дочерям, и они – единственные, кому позволено делать с папой все, что им вздумается.

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51-летний американский киноактер, а в прошлом – рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон – только на экране и ли в спортзале крутой парень под два метра ростом и с огромными мускулами. Дома же, в окружении своих дочерей Жасмин и Тианы, он превращается в безропотного и любящего папочку, который позволяет девочкам все, что им взбредет в голову. Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда поделился с 390 миллионами подписчиков в Instagram новым милым видео, которое лучше тысяч слов говорит о его любви к детям.

На видео пятилетняя Тиана и семилетняя Жасмин Джонсон рисуют на лысине отца веселое лицо. В кадре Дуэйн выглядит беспомощным и покорившимся судьбе. На задней части его головы нарисовано лицо человека с глазами, носом и ртом. Остальную часть его головы девочки покрыли чем-то, из чего образовались волосы, усы, брови и бородка.

"Если вы не знали, я 100%-ый мужчина! Субботнее утро, работаю в своем офисе, когда врываются два маленьких торнадо. "Папа, мы можем отвлечь тебя на две минуты?" "Конечно, но не мажьте мне лицо ничем, у меня встреча в ZOOM через 20 минут". "Ок, папа". Должно быть, я дурак, чтобы продолжать вестись на эту ерунду снова и снова. Но это наша работа как отцов и мужчин (и нам это сдержанно нравится)", – подписал видео Дуэйн, дополнив его массой разных эмодзи.

В комментариях пользователи оценили выносливость Дуэйна и его любовь к своим детям:

"Девочки проделали отличную работу!", "Назовите лучшее хобби, которым можно заняться субботним утром", "Затылком ты похож на парня, который занимается обслуживанием моего жилого комплекса. Думаю, его зовут Хосе", "Твой затылок похож на моего учителя математики в 5 классе", "О, Боже мой, они творческие люди, поэтому начинают свой путь таланта с головы своего отца".

Ранее Фокус писал, что Дуэйн "Скала" Джонсон сделал рекордное пожертвование в фонд помощи SAG-AFTRA. Президент фонда Кортни Б. Вэнс сказал, что сумма пожертвования Джонсона была конфиденциальной — говорится, что она "семизначная".