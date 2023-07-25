Дуэйн "Скала" Джонсон сделал рекордное пожертвование бастующим актерам в Голливуде

Сумма пожертвования держится в секрете, но она, по слухам, семизначная.

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Знаменитый актер Дуэйн "Скала" Джонсон сделал рекордное пожертвование в фонд помощи Фонду SAG-AFTRA, поскольку забастовка актеров приближается к третьей неделе. Об этом пишет Variety.

Дуэйн "Скала" Джонсон сделал рекордное пожертвование в Программу экстренной финансовой помощи Фонда Гильдии киноактеров SAG-AFTRA, так как забастовка актеров уже длится третью неделю. И для большинства актеров финансовая ситуация становится, или уже стала критической.

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Президент фонда Кортни Б. Вэнс сказал, что сумма пожертвования 51-летнего Джонсона была конфиденциальной — говорится, что она была "семизначной".

Дуэйн "Скала" Джонсон Фото: Getty Images

13 июля, когда руководство SAG-AFTRA объявило, что профсоюз объявил забастовку, президент Фонда SAG-AFTRA Кортни Б. Вэнс и исполнительный директор Сид Уилсон составили письмо 2700 наиболее высокооплачиваемым участникам профсоюза, в котором изложили финансовые потребности, с которыми многие столкнутся при остановке работы.

Во время пандемии COVID-19 Фонд SAG-AFTRA (некоммерческая организация, связанная с профсоюзом, но не являющаяся его частью) работал над оказанием финансовой помощи многим из 160 000 членов профсоюза через Программу чрезвычайной финансовой помощи фонда, которая снова будет использоваться для помощи актерам во время забастовки.

"Мы полагаемся на пожертвования и гранты — нам очень повезло, что мы собрали достаточно денег, чтобы покрыть все наши программы. Но когда мы сталкиваемся с подобным кризисом и собираемся потратить миллионы и миллионы долларов на финансовую помощь, именно тогда нам нужны наши высококлассные таланты, которые могут себе это позволить, которые могут помочь другим", — отметил Кортни.

Уилсон объясняет, что гранты Фонда SAG-AFTRA обеспечивают до 1500 долларов на каждого члена, но в экстремальных условиях, когда возникают проблемы со здоровьем или другие ситуации, указывающие на то, что актер находится в серьезной опасности, пожизненный участник может получить до 6000 долларов в качестве чрезвычайной финансовой помощи. Таким образом, семизначное пожертвование Джонсона может помочь тысячам актеров. По оценкам Уилсона, в этих услугах потребуются от 7 000 до 10 000 участников.

Страйк актеров в Голливуде Фото: Getty Images

"Это самое крупное разовое пожертвование, которое мы когда-либо получали от одного человека за раз", — сказал Уилсон о вкладе звезды фильма "Черный Адам".

Сейчас бастуют около 65 000 актеров, подавляющее большинство из которых зарабатывают менее 27 000 долларов в год на своих киноработах, а также 11 500 сценаристов.

В пятницу актеры в Лондоне собрались в знак солидарности со своими коллегами из США.

Звезды, включая Брайана Кокса ("Игра престолов"), Энди Серкиса ("Властелин колец"), Саймона Пегга ("Пацаны") и Имельду Стонтон ("Корона"), собрались вместе с другими актерами на Лестер-сквер на демонстрацию, организованную британским союзом актеров Equity.

Профсоюз британских актеров не бастует, хотя многие члены также являются членами профсоюза США.

Страйк актеров и сценаристов в Голливуде

Серкис, который стал специалистом по игре персонажей, созданных в цифровом виде, с тех пор как он впервые сыграл Голлума в саге "Властелин колец" два десятилетия назад, сказал: "Я, вероятно, один из самых популярных актеров на планете. Я знаю, что можно использовать мой образ, или мою библиотеку движений, или мой голос. Но это неправильно, что к этому легко получить доступ и использовать без вознаграждения артиста".

В США Бостон, Филадельфия и Чикаго были среди крупных городов, где в среду и четверг проходили забастовочные мероприятия, демонстрируя, что производство фильмов происходит не только в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Когда возобновятся переговоры со студиями и стриминговыми компаниями, которые представляет Альянс продюсеров кино и телевидения, пока не сообщается. Группа заявила, что предложила сценаристам и актерам существенное повышение заработной платы и попыталась выполнить другие требования.

Напомним, на протест вышел даже британский актер Дэниел Рэдклифф, звезда фильмов о Гарри Поттере. А также Фокус писал о том, чего требует Гильдия киноактеров.