"Был шокирован диагнозом": принц Гарри уже встретился с отцом

Герцог Сассекский прилетел в аэропорт Хитроу без жены и детей. И Гарри не планирует встречаться с братом.

Принц Гарри прибыл в Лондон, чтобы быть рядом с королем Чарльзом, которому диагностировали рак. Меган Маркл осталась в пострадавшей от наводнения Калифорнии со своими детьми. И пока неясно, будет ли Гарри встречаться с братом, принцем Уильям, хоть источники и надеются на примирение членов королевской семьи. Об этом пишет Daily Mail.

Предполагается, что герцог Сассекский летел рейсом British Airways и прибыл в лондонский аэропорт Хитроу.

Принц Гарри прибыл в Великобританию

Герцогиня Сассекская, как полагают, осталась в Калифорнии в своем особняке в Монтесито со своими двумя детьми, четырехлетним принцем Арчи и двухлетней принцессой Лилибет, несмотря на угрозу наводнений из-за экстремальной погоды в Калифорнии на этой неделе.

Трансатлантическое путешествие Гарри породило надежду, что его возвращение в Британию будет способствовать его примирению с семьей.

Принц Гарри прибыл в Великобританию

Принц Гарри встретился с отцом в Кларенс-Хаусе. Ранее его навещали его племянница, принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци. Неизвестно, остановится Гарри в отеле центре Лондона, чтобы быть поближе к королю, или останется в Виндзоре, скорее всего, в пустующем коттедже Фрогмор.

Встреча короля Чарльза и принца Гарри была короткой. После нее улыбающийся король Чарльз покинул Кларенс-хаус и готовится вернуться в Сандрингем.

Король Чарльз и королева Камилла махали толпе, покидая королевскую резиденцию на заднем сиденье служебного автомобиля. Предполагается, что они отправятся в Норфолк на вертолете.

Король Чарльз и королева Камилла покидает Кларенс-Хаус после встречи с принцем Гарри Фото: Getty Images

Герцог Сассекский был замечен на заднем сиденье Range Rover, который проезжал в большой колонне через ворота Кларенс-хауса.

Эксперты выразили надежду, что поездка Гарри станет шагом к перемирию, но источник, близкий к принцу Уэльскому, заявил, что у него "никаких планов" на встречу.

Последний раз принц прилетел в Великобританию в сентябре на церемонию вручения премии Well Child Awards, и он останавливался в отеле. Он хотел остановиться в Виндзорском замке, но ему отказали.

Гарри обычно путешествует со своей собственной командой частной охраны после того, как его лишили права на автоматическую полицейскую защиту, когда он покинул королевскую семью в 2020 году.

Король Чарльз лично связался с герцогом Сассекским и принцем Уэльским, чтобы сообщить им о своем диагнозе до того, как о нем объявил Букингемский дворец.

Источник, близкий к Гарри, сообщил, что он сразу решил приехать в Великобританию, чтобы быть рядом со своим отцом. Эксперты утверждают, что поездка Гарри в Великобританию "указывает на серьезность" состояния короля. А инсайдеры говорят, что принц "был шокирован" диагнозом отца.

Источники во дворце намекнули, что встреча Гарри и Уильяма не планируется.

Считается, что 41-летний принц Уэльский по-прежнему сосредоточен на уходе за своей женой Кейт, которая восстанавливается после операции на брюшной полости и берет длительный отпуск от общественных обязанностей до Пасхи.

Завтра Уильям должен вернуться к общественной работе, утром проведя инвеституру в Виндзорском замке, а вечером он посетит гала-концерт лондонской службы воздушной скорой помощи.

Источники, близкие к 39-летнему Гарри, сказали, что герцог был бы рад возможности встретиться со своим братом, "если бы такая возможность представилась". "Основная причина поездки герцога в Великобританию — навестить своего отца. Если бы появилась возможность увидеться с принцем Уэльским, герцог бы с радостью ее принял", — сказал инсайдер.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие проблемы со здоровьем есть у короля Чарльза.