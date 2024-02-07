7 февраля 2024 года: преподобного Луки Элладского, поминальный день - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя играть свадьбу, ведь это поминальный день. Если сегодня ветрено — будет хороший урожай яровых.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Луки Элладского. Сегодня принято поминать покойных родственников. Для этого пекли пироги с луком и раздавали их бедным и больным. Несколько пирогов оставляли за порогом дома — "угощали" умерших родственников. В этот день также ходили на кладбища, молились за усопших в церквях.

Что нельзя делать 7 февраля:

носить одежду зеленого цвета

тратить деньги

жениться, играть свадьбу

Народные приметы и поверья:

гром сегодня — к плохому сенокосу

ветер — к хорошему урожаю яровых

облачно — к ранней теплой весне

красный закат — к холодному лету

День ангела празднуют:

Агафангел, Александр, Алексей, Авгул, Авдат, Априон, Вигилий, Вонифатий, Георгий, Лука, Мастридия, Парфений, Петр, Серапион, Феопемпт

Родились сегодня:

1812 год — Чарльз Диккенс, английский писатель

1978 год — Эштон Кутчер, американский актер, ведущий, продюсер

А также в этот день:

1483 год — украинский ученый Юрий Дрогобыч в Риме издает книгу "Прогностическая оценка текущего 1483 года", которая считается первой известной печатной книгой украинского автора;

1998 год — соревнования сноубордистов включили в программу Олимпийских игр;

2010 год – проходит второй тур президентских выборов в Украине, победу одерживает Виктор Янукович.