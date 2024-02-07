Криштиану Роналду отпраздновал день рождения в кругу семьи (фото)

Легенду футбола поздравили его наследники и невеста Джорджина Родригес. 5 февраля 2024 года он встретил 39-й день рождения.

Португальский футболист Криштиану Роналду отметил 39-летие в кругу невесты и своих детей. Семейными кадрами звездный спортсмен делится в Instagram.

Именинник традиционно позировал в Gucci, окруженный четырьмя наследниками — Беллой Эсмеральдой, Криштиану-младшим, Матео и Аланой Мартиной. К ним также присоединилась испанская модель Джорджина Родригес.

"Благодарен провести свой 39-й день рождения наилучшим образом: с моей семьей и снова на тренировочной площадке. Спасибо всем за теплые сообщения!" — отметил Роналду.

"Мы любим тебя", — написала в комментариях Джорджина.

Криштиану Роналду встретил 39-летие

В частности, португальский футболист показал селфи с возлюбленной, которая презентовала ему кусочек праздничного торта. Также на одном из фото к Криштиану присоединилась дочь Ева, которой не было на предыдущих кадрах.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Фото: Instagram cristiano Криштиану Роналду с семьей Фото: Instagram cristiano

Родригес и именинник познакомились в мадридском магазине Gucci, где модель работала продавцом. Впоследствии пара начала роман, а в 2017 году Джорджина родила Роналду наследницу Алану Мартину. В 2022 году на свет появился второй совместный ребенок пары — Белла Эсмеральда. Впрочем, во время родов ее братик Эйнджел умер.

Также Криштиану воспитывает детей от предыдущих союзов и суррогатной матери — Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Напомним, Криштиану Роналду показал свой новейший кроссовер Ferrari.

Ранее Фокус писал о 30-летии Джорджины Родригес на Мальдивах.