Принцу Гарри, прилетевшему в Лондон, пришлось ночевать в отеле

Инсайдеры отмечают, что принц Гарри принял бы предложение принца Уильяма о встрече, но такового не поступало. Поэтому особых надежд на то, что отношения между братьями потеплеют, пока что нет.

Младший сын британского короля Чарльза III, принц Гарри, прилетел в Лондон, где встретился с отцом после того, как у монарха диагностировали рак. Встреча длилась 45 минут, пишет Daily Mail.

Ночь герцог Сассекский провел в одном из лондонских отелей, а его надежді на потепление отношений с принцем Уильямом пока что терпят крах.

Это связано не только прохладными отношениями между братьями, но и с тем, что принц Уэльский после болезни отца перебрал на себя часть его официальных обязанностей, а также продолжает поддерживать свою жену Кейт Миддлтон, которая воссстанавливается после операции на брюшной полости

Хотя Гарри и принц Уэльский не планируют встречаться предполагается, что общий друг Марк Дайер, который был наставником принцев после смерти Дианы, может стать мостом между братьями. Однако пока это все на уровне домыслов.

Прилетев в Лондон, Гарри не ночевал ни в одной королевской резиденции, поскольку он фактически бездомный на территории Великобритании с момента его выселения из коттеджа Фрогмор в прошлом году.

Ожидается, что принц не задержится в Лондоне надолго и вскоре вернется в Монтесито в Калифорнии, где живет со своей женой Меган Маркл и двумя детьми, четырехлетним Арчи и двухлетней Лилибет.

На следующей неделе он присоединится к Меган в Канаде на мероприятии, посвященном году до Игр непокоренных в Ванкувере и Уистлере. Там же пара планирует отметить День святого Валентина.

Ранее Фокус писал, что дела со здоровьем короля Чарльза могут быть гораздо хуже, чем об этом объявлено общественности. О его диагнозе Букингемский дворец сообщил 5 февраля. На данный момент известно только что рак поразил другой орган монарха. а не простату, от увеличения которой он недавно проходил лечение.