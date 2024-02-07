София Вергара показала свою огромную коллекцию обуви

Звезда сериала "Гризельда" провела экскурсию по своему роскошному особняку в Лос-Анджелесе. Показала свою откровенный снимок, который хранит в гардеробной и коллекцию обуви.

51-летняя София Вергара, звезда сериала "Американская семейка" и нового шоу "Гризельда", провела экскурсию по своему роскошному дому в Лос-Анджелесе. Недавно актриса развелась со своим супругом Джо Манганьелло. Пара рассталась мирно и поделила имущество. София осталась в своем имении, наполненном предметами искусства и ценными безделушками. Об этом пишет Architectural Digest.

Показывая свою роскошную гардеробную, София Вергара показала совершенно особенную вещь.

Звезда "Гризельды" открыла двери своего особняка в Беверли-Парке для мартовской обложки журнала Architectural Digest. В сопроводительном видеоролике актриса показала свою огромную гардеробную, где хранит свои наряды и коллекцию обуви.

Гардеробная Софии Вергары Фото: Sofia Vergara/Instagram

"Вот где я на самом деле живу — в своем шкафу. Здесь я провожу большую часть своего времени. Это похоже на девичью мечту", — пошутила София.

Вергара отмечает, что предметы на большом центральном острове с мраморной столешницей имеют особое значение.

"Все эти вещи для меня очень особенные", — говорит она, демонстрируя антикварную находку из парижского магазина и ценную фотографию своего покойного брата и покойной кузины.

Также у актрисы в гардеробной есть и ее собственная фотография. На черно-белом снимке в будуарном стиле София запечатлена без одежды.

София Вергара провела экскурсию по своему дому Фото: Sofia Vergara/Instagram

"А эта фотография была сделана, когда я была молодой и свежей", — задумчиво пошутила актриса.

Порядок в ее гардеробной был организован не самой Софией, а известным экспертом Линдой Куперсмит, известной как Организатор из Беверли-Хиллз.

Вергара купила свой роскошный дом за 26 миллионов долларов в 2020 году, когда еще была замужем за Джо Манганьелло. После семи лет брака пара объявила о своем расставании в июле 2023 года, а через два дня Манганьелло подал на развод.

София Вергара провела экскурсию по своему дому

Вергара рассказала AD, что хотела, чувствовать себя дома "по-домашнему и комфортно", хваля дизайнера Охару Дэвис-Гаэтано за то, что она воплотила ее видение в жизнь в неспокойное время.

"Мне понравилось работать с Охарой. Она как бы спасла мне жизнь, потому что я была на распутье. Это было либо: "Я буду ненавидеть этот дом, либо я полюблю этот дом", — призналась она.

Кроме гардеробной, еще одна ее любимая часть дома — пышный сад на заднем дворе.

"Когда я нашла этот дом, там было ужасно. Это было похоже на замок в Трансильвании. Но когда я вышла на улицу и увидела этот сад, я поняла, что хочу жить именно здесь. Эта открытая площадка похожа на продолжение дома. Самая особенная зона", — призналась она.

София Вергара провела экскурсию по своему дому Фото: Sofia Vergara/Instagram

Дом Вергары полон исторического очарования и роскошных деталей: кресла в стиле барокко в гостиной, испанская люстра в просторной гостиной и лепнина с цветочным тиснением ручной работы на потолке столовой.

Также у нее есть скульптура известного колумбийского скульптора Фернандо Ботеро, который скончался в сентябре прошлого года.

Напомним, после развода с Софией Вергарой, актер Джо Манганьелло осваивается в роли холостяка и сделал большую татуировку на руке.