Наталья Денисенко резко отреагировала на слухи о смерти мужа от онко (фото)

Журналисты вырвали из контекста слова украинской актрисы о смерти свекра и написали, что женщина сделала заявление о смерти супруга — актера и военного Андрея Фединчика.

В интернете некоторые медиа опубликовали информацию о том, что украинская актриса Наталья Денисенко потеряла мужа, который якобы умер от онкологического заболевания. Денисенко уже отреагировала на инцидент, разместив сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

В частности стало известно, что о фейковом материале журналистов, который уже распространился в сети, актрисе рассказала одна из подписчиц. Она прислала ей скриншот размещенной в Facebook статьи с заголовком "Страшная потеря. Трагедия случилась в семье известной актрисы". Материал иллюстрировало черно-белое фото, на котором Наталья Денисенко позировала вместе со своим мужем Андреем Фединчиком.

"Добрый день. Очень не хочется портить вам настроение, но я не смогла просто пролистать эту "статью". Листаю, значит, я "Фейсбук", а тут такое. Я вам сделала скрин, может можно будет как-то на эту публикацию пожаловаться", — написала девушка в личном чате Наталье Денисенко.

В самом материале речь шла о том, что Андрей Фединчик якобы скончался после тяжелого заболевания. При этом медиа приводили слова самой Денисенко.

"Мы узнали, что у него рак, и потом узнали, что это четвертая стадия, и там у него были и тромбы. Ну просто невозможно. Нам сказали: "Если вы сделаете даже операцию, это вырежете, то он может прожить просто дольше на два месяца или просто не выйти из наркоза". У моего мужа очень близкие отношения с папой, и его папа это был человек настолько позитивный, настолько хороший человек. Я его так любила, и он очень меня любил, и это была страшная потеря", — цитировали СМИ украинскую актрису.

Наталья Денисенко действительно говорила эти слова. Но они касались ухода из жизни после тяжелой болезни ее свекра Григория Афанасьевича. Актриса отреагировала на фейковую статью тем, что опубликовала эту часть переписки и снабдила ее подписью: "Боже, зачем такие заголовки ставить? Вы там одурели? Что у этих "журнадистов" в голове?".

Информацию о том, что медиа "похоронили" ее мужа Андрея Фединчика актрисе прислала подписчица Фото: Скриншот

Отметим, Наталия Денисенко — украинская актриса театра, кино и дубляжа, диктор, режиссер и телеведущая. Известна украинцам по работам в фильмах и сериалах "Когда прошлое впереди", "Сказка старого мельника", "Столетье Якова", "Крепостная", "Село на миллион". 1 апреля 2017 года вышла замуж за коллегу актера Андрея Фединчика, который запомнился украинцам по роли в фильме "Круты 1918". В 2022 году с началом войны в Украине мужчина сразу пополнил ряды теробороны Житомира.

Некоторые украинские СМИ распространили неправдивую информацию о якобы смерти украинского актера Андрея Фединчика Фото: Андрей Фединчик/ Instagram

Напомним, в первой половине декабря 2023 года Наталья Денисенко очаровала сеть редким фото с мужем, который приехал с фронта. Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине Андрей Фединчик ушел добровольцем защищать Украину на фронте. Все это время актер служит вдали от дома, поэтому редко видится с семьей. Наталка Денисенко признается, что очень скучает по мужу и ей очень его не хватает, однако она очень гордится им.

А в начале декабря 2023 года Наталья Денисенко показала редкие фото мужа Андрея, который воюет на фронте. Андрей Фединчик уже около двух лет служит в армии