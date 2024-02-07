Ассистент покойной звезды "Эйфории" требует от его семьи 300 тысяч долларов

Состояние Ангуса Клауда унаследовала его мать. Но оказалось, что покойных актер оставил множество долгов.

Наследникам звезды "Эйфории" Ангуса Клауда грозит иск на 310 тысяч долларов от ассистента покойного актера из-за невыплаты заработной платы. Актер умер в 25 лет в июле прошлого года дома в Окленде от передозировки наркотиков. Об этом пишет Daily Mail.

Ангус Клауд, сыгравший Феско "Феса" О'Нила в сериале "Эйфория", умер в возрасте 25 лет 31 июля прошлого года в доме своей семьи в Окленде, штат Калифорния, от случайной передозировки метамфетамина, кокаина, фентанила и бензодиазепинов, сообщили власти.

Ангус Клауд в сериале "Эйфория" Фото: Twitter

Молодой человек умер, не оставив завещания, так что его мать Лиза в прошлом году подала заявку на контроль над его имуществом, попросив сделать ее единоличным распорядителем.

Но теперь ее атакуют кредиторы и те, кому Ангус задолжал при жизни.

В последнем иске бывший помощник актера заявил, что ему причитается в общей сложности 310 000 долларов за его работу.

Кредитор заявил в судебных документах, что ему не платили за работу с сентября 2021 года по июль 2023 года на общую сумму 115 000 долларов.

Помощник также сообщил суду, что Клауд задолжал еще 80 000 долларов за невыплаченные комиссионные, исходя из 10 процентов дохода Клауда, в результате чего общая сумма составила 195 000 долларов.

Помощник отметил ряд спонсорских сделок, которые Ангус заключил с такими компаниями, как Fila, GMC, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Reebok, Raybans, Rockstar Energy и другими, зафиксировав выплаты в размере 6500 долларов США в связи с вышеупомянутыми деловыми соглашениями.

В свой юридический документ помощник Клауда включил снимок экрана обмена текстовыми сообщениями с матерью Ангуса, Лизой Клауд, о том, что актер должен деньги, а также о том, что он злоупотребляет психоактивными веществами.

Помощник написал Лизе в текстовых сообщениях, что они постоянно ссорились из-за этого, а Лиза просила ассистента позаботиться о ее сыне, отмечая, что она знает о его проблемах с наркотиками и знает, что, не выплачивая зарплату, Ангус рискует их дружбой.

Это заявление появилось после того, как бывший менеджер актера Диоми Кордеро в другом иске заявил, что Ангус задолжал ему почти 95 000 долларов в виде невыплаченных комиссионных.

Кордеро заявил, что Ангус перестал платить комиссионные "без каких-либо оснований" задолго до своей смерти, утверждая, что актер задолжал ему 94 770 долларов в виде невыплаченных комиссионных за несколько работ в Голливуде.

Документы показали, что Кордеро и Ангус заключили соглашение о том, что последний выплатит первому 10-процентную комиссию, но покойный актер нарушил контракт в начале 2022 года.

Ангус Клауд Фото: instagram/anguscloud

Также от матери актера требуют выплатить долги несколько банков. Она ранее сообщила, что состояние Ангуса на момент его смерти оценивается в миллион долларов.

Помимо работы над "Эйфорией", Клауд ранее появлялся в таких фильмах, как "Линия" 2023 года с Джоном Малковичем, "Северный Голливуд" 2021 года и в сериале "Идеальные женщины".

Он также появлялся в музыкальных клипах для Becky G и Karol G's Mamii в 2022 году.

На момент своей кончины Клауд работал над несколькими проектами, в том числе двумя неизданными фильмами.

Напомним, ранее Зендая показала фото мурала, который нарисовали после смерти Ангуса Клауда в его родном Окленде.