Модные дизайны ногтей в 2024 году

Когда речь идет о ногтях, то женская половина человечества начинает живо интересоваться о чем идет речь. Из года в год, с приходом нового сезона, с празднованием определенных дней, женщины каждый раз сталкиваются с одной и той же проблемой — какой маникюр сделать на этот раз?

Конечно как в целом в мире мод, так и в мире нейл-индустрии модные тенденции меняются. Фокус подготовил подборку новинок и модных тенденции, которые будут актуальны в 2024 году в мире маникюра.

Старые деньги

Популярным в 2024 году будет так называемый стиль "Old money", или как его еще называют "Тихая роскошь". Это натуральный стиль маникюра, который акцентируется на нейтральных цветах и изысканных деталях. Для понятности в списке этого стиля остается классический французский маникюр с нейтральными оттенками, минималистичный маникюр с деталями (базовый маникюр с приглушенными цветами с изысканными деталями, например, золотыми или серебристыми контурами по ногтю), а также матовый маникюр в натуральных оттенках.

Цветной френч

Конечно вечный тренд всех поколений под названием френч останется в тренде, однако в обновленной версии. Цветной френч — это модный вариант дизайна ногтей, который заключается в том, чтобы использовать яркие цвета для создания френча. Вместо традиционного белого лака, цветной френч может быть выполнен в любом ярком или неожиданном оттенке. Этот тренд позволяет экспериментировать с цветами, создавая яркий и стильный образ для ногтей. Среди вариантов можно также рассматривать яркую основу и классические белые края.

Металлические детали

Металлический маникюр является одним из самых популярных трендов красоты последних лет. Этот стиль придает ногтям металлический вид, создавая впечатление, будто они покрыты металлической фольгой или хромовым покрытием. Чтобы создать металлический маникюр, используют специальные лаки и фольгу. Есть несколько вариантов дизайна: золотой, серебряный, медный, розовое золото и много других металлических оттенков. В 2024 году также можно экспериментировать с добавлением принтов, геометрических узоров или наклеек с металлическими оттенками. Металлический маникюр выглядит стильно и современно, идеально подходит для особых событий или просто как способ выразить свое творчество на ногтях.

Градиентный маникюр

Градиентный маникюр — это популярный тренд в мире нейл-арта, который заключается в создании плавного перехода цветов на ногтях. Этот вид маникюра часто называют "омбре" или "деграде". Чтобы выполнить градиентный маникюр, нужно задействовать несколько оттенков одного цвета или разные цвета, которые гармонично сочетаются между собой. Градиентный маникюр может быть выполнен как на коротких, так и длинных ногтях, а также смотрится великолепно как на повседневных, так и на вечерних образах.

Абстрактный дизайн

Абстрактный дизайн маникюра является одним из самых популярных трендов в мире ногтевого искусства. Этот стиль позволяет воплотить нестандартные идеи и креативные комбинации цветов, форм и линий на ногтях. В абстрактном дизайне маникюра нет жестких правил — это свободное пространство для самовыражения и экспериментов.

Стемпинг маникюр

Маникюр с использованием техники Стемпинг является актуальным трендом в мире нейл-дизайна. Эта техника заключается в нанесении рисунков на ногтевую пластину с помощью специальных штампов и трафаретов. Стемпинг позволяет создавать сложные орнаменты, геометрические рисунки или даже узоры с изображениями животных или растений. Это дает много возможностей для индивидуального и креативного дизайна ногтей.

Анималистический принт

Анималистический принт маникюр является довольно популярным трендом, который включает в себя изображение животных мотивов или узоров на ногтях. Этот стиль маникюра может включать легкие контуры или более детализированные изображения животных, такие как леопард, змея, жираф или собака. Используя этот тренд, можно создать стильный и оригинальный вид для своих ногтей.

Напомним, ранее мы писали, как выглядит френч на ногтях разной формы. Пять вариантов. Также Фокус рассказывал, тренды маникюра 2024: какое покрытие ногтей актуально до конца года.