75-летний миллионер рассказал, зачем купил зубные протезы Уинстона Черчилля

Мужчина, купивший протезы, много лет собирает вещи, связанные с легендарным политиком. Он хочет, чтобы они оставались в Великобритании, и намерен передать их своим внукам.

Зубные протезы легендарного экс-премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля ушел с молотка за 18 тысяч фунтов стерлингов, что более чем в два раза превысило стартовую цену лота. Купил его 75-летний британский миллионер Джефф Томпсон, сообщает Daily Mail.

Мужчина, управляющий компанией W&S Recycling в Пуле, Дорсет, обошел иностранных участников на торгах The Cotswold Auction Company, забрав протез. После того как к стоимости лота будет добавлена премия покупателя и НДС, окончательный счет составит около 22 000 фунтов стерлингов.

Черчилль всю жизни испытывал проблемы с зубами, и в 20 лет он потерял несколько из них.

Протезы были специально изготовлены для британского лидера Второй мировой войны, чтобы сохранить его естественную шепелявость, и помогали ему произносить речи, в том числе такие бессмертные слова, как "Мы будем сражаться с ними на пляжах", когда он сплачивал страну против нацистов.

Историческая речь Уинстона Черчилля

Протезы из шести зубов с золотой оправой был разработан дантистом сэром Уилфредом Фишем и изготовлен техником Дереком Кадлиппом. Черчилль всегда носил с собой две пары зубных протезов.

"Зубы Черчилля, должно быть, входят в число самых необычных предметов, которые мы когда-либо продавали. Этот набор зубных протезов был изготовлен примерно в начале Второй мировой войны, когда ему было 65 лет. Считается, что было изготовлено три или четыре одинаковых комплекта, и один из них был похоронен вместе с ним", – рассказала глава аукциона Элизабет Пул.

Джефф Томпсон – заядлый собиратель вещей Черчилля, поскольку хочет, чтобы это все осталось внутри страны. Протезы с золотой оправой будут выставлены в его офисе вместе с другими памятными вещами Черчилля.

"За эти годы я купил много его вещей, в том числе последнюю машину, которую он приобрел в 1964 году, Hillman Husky. Я предпочитаю его личные вещи. У меня есть фляжка, из которой он пил виски. Всего у меня около 30 его личных вещей, включая подарки, которые он получил от известных людей", – похвастался мужчина.

Все предметы из своей коллекции он планирует передать в наследство своим внукам.

Несколько лет назад Джефф купил лошадь, потому что ее звали Уинстон Черчилль, и она одержала победу в скачках 30 ноября, в день рождения бывшего премьер-министра.

Уинстон Черчилль Фото: The Telegraph

Томпсон признается, что искренне восхищается политическим гением Черчилля и задается вопросом, как ему удалось добиться такого много при жизни:

"Сегодня нам нужен Черчилль. Он не все сделал правильно. Никто не идеален, но этой стране определенно нужен кто-то вроде него, чтобы вытащить нас из того беспорядка, в котором мы находимся".

Ранее Фокус писал, что в Канаде украли известную фотографию Уинстона Черчилля.