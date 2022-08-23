В Канаде украли известную фотографию Уинстона Черчилля (фото)

Считается, что на лице британского политика отражены чувства, накопленные во время войны с нацистской Германии. Но также известно, что перед фотосессией фотограф Юсуф Карш отобрал у британца сигару, что немало его рассердило.

Известная фотография Уинстона Черчилля, судя по всему, была похищена из отеля Chateau Laurier в Оттаве и заменена копией. Об этом сообщает CTV News.

Снимок, сделанный канадским фотохудожником Юсуфом Каршем на Парламентском холме в 1941 году, считается одним из самых известных изображений британского премьер-министра.

"Мы глубоко опечалены этим бесстыдным поступком, — заявила главный менеджер отеля Женевьева Дюмас. — Отель гордится этой коллекцией снимков Карша, которые были выставлены на всеобщее обозрение в 1998 году".

Фото 1941 года было сделано после обращения Черчилля к канадскому парламенту. Многие высказывали предположение о том, что на лице британского политика отразились чувства, накопленные во время войны в противостоянии с нацистской Германией. Но также известно, что перед фотосессией фотограф отобрал у британца сигару, что его немало рассердило.

В минувший уик-энд администрация отеля заметила, что фотография висит не так, как раньше, а рамка фотографии отличается от других снимков из читального зала.

[ + – ] Уинстон Черчилль, фото: Юсуф Карш

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что оригинальную фотографию заменили копией. В качестве мер предосторожности оставшиеся снимки сняли со стен.

Полиция Оттавы приняла заявление о пропаже фотографии и начала расследование.

Кто такой Юсуф Карш?

Юсуф Карш считается одним из лучших фотографов портретистов прошлого века. Вместе с женой Эстрелитой он прожил в отеле Chateau Laurier больше 20 лет, с 1972 по 1992 гг. В отеле размещалась его фотостудия, а на своих работах мастер оставлял подпись "Карш из Оттавы".

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Напомним, что актер Джонни Депп заработал на своих картинах $3,6 млн. Он продал портреты музыкантов Боба Дилана и Кита Ричардса, а также актеров Аль Пачино и Элизабет Тейлор.