У Канаді вкрали відоме фото Вінстона Черчилля (фото)

Вважається, що на обличчі британського політика відбито почуття, накопичені під час війни з нацистською Німеччиною. Але також відомо, що перед фотосесією фотограф Юсуф Карш забрав у британця сигару, що його чимало розсердило.

Відоме фото Вінстона Черчилль, судячи з усього, було викрадене з готелю Chateau Laurier в Оттаві та замінене копією. Про це повідомляє CTV News.

Знімок, зроблений канадським фотохудожником Юсуфом Каршем на Парламентському пагорбі 1941 року, вважається одним із найвідоміших зображень британського прем'єр-міністра.

"Ми глибоко засмучені цим безсоромним вчинком, — заявила головна менеджерка готелю Женев'єва Дюмас. — Готель пишається цією колекцією знімків Карша, які були виставлені на загальний огляд у 1998 році".

Фото 1941 року було зроблено після звернення Черчилля в канадський парламент. Багато хто висловлював припущення про те, що на обличчі британського політика відбилися почуття, накопичені під час війни у протистоянні з нацистською Німеччиною. Але також відомо, що перед фотосесією фотограф забрав у британця сигару, що його чимало розсердило.

Минулого вікенду адміністрація готелю помітила, що фото висить не так, як раніше, а рамка фото відрізняється від інших знімків із читального залу.

[ + – ] Вінстон Черчилль, фото: Юсуф Карш

У процесі подальшого розслідування було встановлено, що оригінальне фото замінили на копію. Як запобіжний захід знімки, що залишилися, зняли зі стін.

Поліція Оттави прийняла заяву про зникнення фото та розпочала розслідування.

Хто такий Юсуф Карш?

Юсуф Карш вважається одним із найкращих фотографів портретистів минулого століття. Разом із дружиною Естрелітою він прожив у готелі Chateau Laurier понад 20 років, із 1972 по 1992 роки. У готелі розміщувалась його фотостудія, а на своїх роботах майстер залишав підпис "Карш з Оттави".

Раніше Фокус розбирався у тому, чим здивували перші з початку війни виставки у Києві. Наприклад, президент Зеленський постав в образі імператора.

Нагадаємо, що актор Джонні Депп заробив на своїх картинах $3,6 млн. Він продав портрети музикантів Боба Ділана та Кіта Річардса, а також акторів Аль Пачіно та Елізабет Тейлор.