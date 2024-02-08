Раскрыта истинная причина, почему принц Гарри остался в отеле

Сын британского короля Чарльза III немедленно прибыл в Европу, когда узнал о диагностировании рака у его отца. Впрочем, имея ряд королевских резиденций, он остался на ночь в отеле.

Стало известно, почему принц Гарри решил провести единственную ночь в Лондоне в отеле, когда приехал навестить отца, короля Великобритании Чарльза III, у которого накануне диагностировали рак. Об этом пишет New York Post.

По словам бывшего дворецкого британского суверена, герцог Сассекский решил показать королевским родственникам, что он способен "обеспечивать себя" финансово.

Гарри уже вернулся в Монтесито, штат Калифорния, пробыв в Европе около суток, меньше часа из которых он провел со своим больным отцом.

Грант Гаррольд, который работал на британского короля в течение семи лет, считает, что принц Гарри отказался оставаться с семьей в любой из их многочисленных королевских резиденций в отчаянной попытке показать, что он "достаточно вырос, чтобы финансировать себя".

Принц Гарри Фото: Getty Images

"Странно, что он не останавливается ни в одной королевской резиденции, потому что, очевидно, когда они росли, у них были комнаты в Кларенс-хаусе и в Хайгроув", — говорит экс-дворецкий.

Вместе с этим, по мнению Гаррольда, решение Гарри остаться в отеле "не имело смысла" с точки зрения безопасности сына короля.

"Если он останавливался в одной из королевских резиденций, охрана уже там есть", — отметил бывший дворецкий Чарльза III, добавив, что в отеле Гарри понадобилась бы собственная команда безопасности.

Король Чарльз III Фото: The Royal Family

Напомним, принц Гарри был шокирован диагнозом отца.

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