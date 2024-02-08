Мама из Украины и выступления в Крыму: кто такая Эден Голан, представляющая Израиль на Евровидении (видео)

Эден Голан 13 лет прожила с семьей в России и выпускала свою музыку на русском языке, однако воспоминания о Москве у нее остались негативные.

Израиль на песенном конкурсе Евровидение-2024 представит 20-летняя Эден Голан — певица, которая жила в Москве и давала концерты в оккупированном ВС РФ Крыму. О том, что девушка представит страну на Евровидении в нынешнем году, стало известно из публикации на официальной странице конкурса в социальной сети Instagram.

Песню, которую она исполнит в Мальме, объявят в ближайшие недели.

Известно, что Эден Голан родилась в городе Кфар-Сава 10 мая 2003 года. Семья певицы связанна с Россией. Так, ее дед Юрий Голан в свое время закончил факультет журналистики МГ и работал в газете "Советская молодежь". А отец перевез семью в Москву, когда Эден исполнилось 6 лет: в российской столице мужчине предложили работу. Отметим, что "Википедия" на иврите также подает информацию о том, что Голан имеет отношении и к Украине: ее мама Ольга — украинская еврейка.

В 2016 году родители девочки решили позволить ей выступить на известном детском конкурсе "Новая волна" в оккупированном Россией Крыму. Когда Россия начала масштабную оккупацию Украины, Горан покинула страну и вернулась в Израиль. Отметим, что Голан продолжит выпускать свою музыку на русском языке до 2022 года.

Что Эден Голан говорит о России

Сама артистка говорит о том, что испытывала смешанные чувства по поводу своего пребывания в России. С одной стороны, она была благодарна за возможность начать карьеру певицы, но в то же время ее тревожили частые проявления антисемитизма. Кроме того Голан поделилась с журналистами тем, что из-за ее долгосрочного проживания в России она получает много негативных комментариев, в которых ее называют "русской" и ставят под сомнение право представлять Израиль на песенном конкурсе.

"Некоторые пишут, что я недостаточно израильтянка, что я — русская и все такое. Но я самая что ни на есть израильтянка. Вся моя семья здесь, мы позаботились об отпуске, съездили в дом Хабада и посещали Израиль несколько раз в год. Мы всегда знали, что вернемся в Израиль, сомнений не было, вопрос был в том, когда. Из-за таких реакций возникает ощущение, что мне нужно доказать свое "израильтянство", — рассказала Эден Голан в интервью медиа mako.

Певица также призналась, что Россия осталась в ее памяти как "особенно холодная страна с совершенно другим менталитетом".

"До нашего последнего дня в Москве я не привыкла к ней. Даже спустя 13 лет я не привыкла к менталитету, атмосфере и серости. Москва — удивительный город, но не могу сказать, что я там мне было хорошо на душе. Как только я вернулась в Израиль, я расцвела", — добавила Голан.

Девушка добавила, что в Москве у нее возникали проблемы даже из-за ее типичного для израильтянки имени.

"Даже с моим именем у людей всегда были проблемы. Может, если бы меня называли Машей, они (россияне, — ред.) относились бы ко мне по-другому. Но я была там иностранкой. Антисемитизм усилил желание вернуться в Израиль", — объяснила артистка.

Напомним, в начале декабря 2023 года организаторы Евровидения ответили на критику касаемо участия Израиля. В пресс-службе Европейского вещательного союза заявили, что Иерусалим может отправить своего артиста на шведский конкурс, так как никаких нарушений зафиксировано не было.