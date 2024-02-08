Хронология унижения: как принца Гарри наказали за его атаки на королевскую семью
После многочисленных нападок со стороны принца Гарри королевская семья больше не доверяет ему. Поэтому его родственники стараются минимизировать контакты, чтобы не дать нового повода для слухов в СМИ.
Когда принц Уильям станет королем Великобритании, принц Гарри будет окончательно отрезан от своей британской семьи. Такое мнение выразила американская обозревательница Морин Каллахан в своей колонке для Daily Mail по итогам короткого визита герцога Сассекского на родину.
Младший сын монарха прилетел в Лондон, узнав о том, что у его отца диагностировали рак. Он поговорил с ним 45 минут, переночевал в отеле и вернулся в США. Больше никто из родственников с Гарри не общался.
"Таково очевидное послание Букингемского дворца и то, что произойдет под правлением Уильяма", – пишет Каллахан.
По словам колумнистки, Гарри испытал весь спектр унижений.
"Представьте себе переполняющие эмоции Гарри. Усталость от смены часовых поясов – летающая реклама. Частный самолет Тайлера Перри, похоже, на этот раз не был доступен для аренды. Не было места ни во дворце, ни в Кларенс-хаусе, ни в каком-либо замке или королевском коттедже… Представьте себе, насколько одиноким он, должно быть, себя чувствовал: его отец, умчавшийся прочь после их мимолетного воссоединения (когда Гарри впервые разговаривал лично с Чарльзом после похорон Ее Величества королевы Елизаветы в сентябре 2022 года), довольный коконом с Камиллой. Его единственный брат, присматривающий за выздоравливающей женой и тремя детьми, не представил никакого приглашения — предположительно, ни телефонного звонка, ни даже текстового сообщения.Все старые друзья Гарри либо отрезаны, либо исчезли. Не с кем встретиться, посочувствовать, встретиться в пабе, чтобы выпить пинту и поплакать", – отмечает она.
Морин предположила, что Гарри усвоил урок, который понятен большинству еще в детстве: действия имеют последствия.
"Распродав тайны своей семьи, годами клевеща на них через Опру Уинфри, Netflix и мемуары, преисполненные жалости к себе, превратив последние годы жизни принца Филиппа и королевы Елизаветы в несчастье — что ж, похоже, члены королевской семьи пришли к печальному выводу: Гарри нельзя доверять. Усугубляя его унижение, источник, близкий к принцу Уильяму, дал понять, что ни при каких обстоятельствах он не будет видеться или разговаривать со своим братом", – говорится в колонке.
Нежелание принца Уэльского коммуницировать с братом очень легко объясняется.
"Единственная информация, которую Уильям и Кейт хотят сохранить в секрете — точное состояние ее здоровья и выздоровления — это та самая информация, которую Сассексы, если верить истории, могут слить. Вспомните, как Меган жестоко напомнила миру во время беседы с Опрой о прозвище "ждущая Кэти". Или Гарри пишет об отказе Кейт поделиться своим блеском для губ с Меган и перепечатывает напряженную переписку между женщинами о платьях подружек невесты. Эта Кейт заставила Меган плакать! И, что самое серьезное, эта ужасная парочка, по-видимому, ничего не делает, чтобы остановить откровения своего поклонникапоклонницы Омида Скоби о том, что так называемыми "королевскими расистами" были Чарльз и Кейт, как это напечатано в зарубежном издании книги Скоби "Финал", выпущенной в конце ноября прошлого года", – напоминает автор.
Морин указывает на еще один унизительный момент во время визита принца в Лондон: отношение его отца.
"Сразу после приземления в Хитроу он поспешил в Кларенс-Хаус и прибыл в 14.45. С отцом он встретился всего на 45 минут. Затем кортеж Гарри отправился в 15:32, а Чарльз и Камилла отправились в Сандрингем в 15:38 — всего шесть минут спустя. Жестоко. Возможно, Чарльз устал от лечения. Но сумки были явно упакованы. График должен был остаться неизменным. Этот визит, похоже, собирались скорее терпеть, чем приветствовать", – подчеркивает Каллахан.
Подытоживая все, она уверена, что дверь к примирению Гарри с Уильямом и другими родственниками закрылась, а перспективы потепления отношений и вовсе канули в Лету.
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