Китайский Новый год 2024: когда будет и какие традиции существуют

Китайский Новый год в 2024 году начнется 10 февраля по григорианскому календарю. Этот праздник, также известный как Веселая Весна (春节), является самым важным праздником в китайском календаре.

Китайский Новый год 2024: когда будет?

Китайский Новый 2024 года начнется 10 февраля. Этот праздник, также известный как Веселая Весна (春节), является самым важным праздником в восточном календаре и отмечается в течение 15 дней. Восточные народы Новый год празднуют позже, чем мы — между 12 января и 19 февраля. В народе его называют словом нянь, что означает год. Согласно древней легенде Нянь — рогатое чудовище, живущее в глубинах морей, которое раз в год выходит из воды. Дату Китайского Нового года определяют по лунному календарю — он отмечается во второе новолуние после зимнего солнцестояния.

Китайский Новый год: традиции и ритуалы

Уборка дома : Перед Новым годом дома тщательно убираются, чтобы избавиться от старого и сделать место для новых энергий.

: Перед Новым годом дома тщательно убираются, чтобы избавиться от старого и сделать место для новых энергий. Приготовление блюд : В этот праздник готовятся специальные блюда, такие как юшка с клецками (汤圆), китайские пельмени, которые символизируют семейное единство и счастье.

: В этот праздник готовятся специальные блюда, такие как юшка с клецками (汤圆), китайские пельмени, которые символизируют семейное единство и счастье. Красные украшения : Красный цвет считается удачным в китайской культуре, поэтому красные украшения, включая фонари, плакаты со словами удачи и китайские фонарики, используются для украшения домов и улиц.

: Красный цвет считается удачным в китайской культуре, поэтому красные украшения, включая фонари, плакаты со словами удачи и китайские фонарики, используются для украшения домов и улиц. Праздничные парады и мероприятия : В многих китайских городах проходят парады с драконами и львами, фейерверки, традиционные танцы и представления.

: В многих китайских городах проходят парады с драконами и львами, фейерверки, традиционные танцы и представления. Красные конверты (яньбао) : Взрослые дают детям красные конверты с деньгами в качестве подарков, что символизирует удачу и процветание в новом году.

: Взрослые дают детям красные конверты с деньгами в качестве подарков, что символизирует удачу и процветание в новом году. Походы в храмы и молитвы : Многие люди посещают храмы, чтобы помолиться за удачу и благополучие в новом году.

: Многие люди посещают храмы, чтобы помолиться за удачу и благополучие в новом году. Ритуалы и традиции в предпраздничные дни: Включают в себя семейные ужины, очищение от негативной энергии, а также участие в различных обрядах, например, расставание со старым годом (送旧岁) и встреча с новым (迎新年).

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