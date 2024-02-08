Дорогие препараты и личные повара: в каких условиях будут лечить от рака Чарльза III

Британского монарха будут лечить высококвалифицированные медицинские работники, которые имеют доступ к передовым препаратам. Кроме того, ему будут доступны таргетная терапия и иммунотерапия.

Королю Чарльзу III диагностировали онкологию, но ему будет доступно лучшее лечение, которое только может предложить Великобритания. Об этом написал член Королевского колледжа хирургов Англии Роберт Кирби в колонке для Daily Mail.

"Как и большинство людей, я был опечален, узнав о диагнозе рака у короля. Но будьте уверены, Чарльз получит доступ к лучшему медицинскому обслуживанию, которое только может предложить эта страна. Как хирург предстательной железы с более чем четырехдесятилетним опытом работы, я на собственном опыте убедился в том, как лечат онкологических больных в NHS и лучших частных клиниках Лондона", — отметил профессор.

По словам Кирби, британского монарха будут лечить высококвалифицированные, трудолюбивые врачи и медсестры, имеющие доступ к передовым препаратам. Чарльз, несомненно, будет наблюдаться у самых опытных специалистов в стране, которые работают в элитных учреждениях, потому что они наиболее востребованы — и часто получают заоблачные зарплаты.

"Рак у Чарльза был обнаружен на ранней стадии, и мы также знаем, что он начал лечение в понедельник. А большинство пациентов NHS с диагнозом "рак" могут ждать несколько недель, а то и месяцев, чтобы начать лечение, которое может включать в себя операцию, химиотерапию, радиотерапию и другие препараты", — обратил внимание Кирби.

Также король получит доступ к таргетной терапии, направленной на борьбу с определенными аспектами некоторых видов рака, и иммунотерапии — препаратам, которые помогают обучить защитные клетки организма находить и уничтожать рак. Они чрезвычайно дороги, и многие из них не предлагаются в рамках NHS, а если и предлагаются, то только в очень ограниченных случаях. Но даже при запущенных, неизлечимых формах рака они с поразительным успехом продлевают жизнь, а в некоторых случаях даже позволяют излечиться.

Кроме того Чарльзу III могут предложить генетическое тестирование — анализ опухолевых клеток, который позволяет определить, какое лечение будет наиболее эффективным. Из-за высокой стоимости проведения генетических тестов эта практика доступна только самым нуждающимся пациентам NHS. Однако частные клиники могут предложить генетическое тестирование любому пациенту, который готов за него заплатить.

"Мы не знаем, насколько регулярно королю Чарльзу придется посещать больницу, как долго он там пробудет и что будет включать в себя его лечение. Но можно быть уверенным, что ему будет комфортно и хорошо. Во многих лучших частных лондонских больницах, таких как Больница короля Эдуарда VII в Мэрилебоне, где я являюсь попечителем, есть кухни, где работают лучшие шеф-повара и где подают свежеприготовленную еду на завтрак, обед и ужин", — добавил врач.

Роберт Кирби также выразил уверенность, что, где бы Чарльз ни проходил лечение рака, его будут лечить лучшие врачи в мире, которые дадут ему наилучшие шансы на выздоровление.

Напомним, 6 февраля принцесса Беатрис с мужем навестили болеющего короля Чарльза III. Племянница короля приехала на Range Rover в королевскую резиденцию через день после того, как в понедельник вечером Букингемский дворец объявил об онкологическом диагнозе Чарльза.

Кроме того 6 февраля мы писали о том, что случится, если короля Чарльза объявят недееспособным из-за диагноза. В случае временной недееспособности или отсутствия в стране монарх может делегировать свои обязанности "государственным советникам".