В США продают самый дорогой дом в стране: просят 295 миллионов долларов

Комплекс на берегу моря был построен финансистом для его семьи из 13 детей и 84 внуков. На территории три дома и частный бассейн для яхт.

Самый дорогой дом Америки появился на рынке и его можно купить за ошеломляющие 295 миллионов долларов. Комплекс на берегу моря был построен финансистом Джоном Донахью для его огромной семьи из 13 детей и 84 внуков в 1980-х годах. Участок он купил всего за миллион долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Джон Донахью заметил незастроенный участок земли в Неаполе, штат Флорида, во время полета на самолете в 1985 году и заплатил за него 1 миллион долларов. На тот момент там был только маленький рыбацкий домик в окружении мангровых зарослей.

Самый дорогой дом в США

После он построил там роскошный особняк с бассейном для яхт. Позже были добавлены еще два дома: один примерно в 1990 году, а другой в 2013 году.

И Джон принимал там таких известных личностей, как бывший президент Джордж Буш-старший и Арнольд Палмер.

Дом Донахью может установить рекорд по самой дорогой продаже жилья в США, если достигнет запрашиваемой цены — и риэлторы говорят, что его вероятные покупатели настолько богаты, что в конечном итоге могут снести существующие особняки, а затем перестроить их.

Наследники решили продать огромное поместье после того, как умерли его первые владельцы: Джон и Родора Донахью.

Фото: Instagram Coldwell Banker Real Estate

Набожные католики, семья Донахью делала упор на семью, веру и свой бизнес Federated Investors, соучредителем которого Джон стал в 1955 году.

Билл, один из наследников, вспоминал, как его родители переехали в Неаполь из Питтсбурга примерно в 1990 году, с того времени семья расширилась и теперь включает более 175 правнуков.

Регулярно более 100 человек собирались в отеле в Неаполе на вечерние вечеринки в пятницу и субботу, вечеринки в честь Хэллоуина, охоту за пасхальными яйцами и различные торжества, от танцев в честь возвращения на родину до свадеб и до 90-летия Родоры в 2015 году.

"Я уверен, что было много случаев, когда все кровати в каждой комнате были заняты", — сказал Билл.

Имение Донахью продают за 295 млн долларов Фото: Instagram Coldwell Banker Real Estate

Помимо семейных мероприятий, Билл рассказал, как его родители принимали таких выдающихся личностей, как бывший президент Джордж Буш-старший и Барбара Буш, назвав их комнату для гостей "Президентским люксом".

К их 50-летнему юбилею в 1996 году Билл поделился с СМИ, как его родители с примерно 100 детьми и внуками отправились в Рим на встречу с Папой Иоанном Павлом II.

Его отец лично представил каждого члена семьи понтифику, который был шокирован большим размером семьи.

"Папа продолжал говорить: "Это все ваши?" Он, наверное, сказал это раз пять", — со смехом вспоминал Билл.

Напомним, в мае 2023 года Бейонсе и Джей-Зи совершили историческую покупку недвижимости и при этом побили предыдущие рекорды цен на жилье в Калифорнии. Пара миллиардеров купила роскошный особняк в Малибу за колоссальные 200 миллионов долларов, что сделало его самым дорогим домом, когда-либо проданным в штате Калифорния. Но дом в Неаполе может побить этот рекорд.